Kenay Myrie es borrado del Copenhague y recibe la sentencia que sacude a Saprissa: “No salió como se esperaba”

Kenay Myrie aterrizó en el FC Copenhague con la ilusión de empezar a consolidar su carrera como legionario en uno de los clubes más poderosos del fútbol nórdico. Sin embargo, menos de una semana después de confirmarse su traspaso desde Deportivo Saprissa, el panorama comenzó a oscurecerse para el lateral costarricense.

Primero, el conjunto danés reforzó su plantel con otro futbolista en su posición: el portugués Aurélio Buta, quien rápidamente se adueñó del lateral derecho en este inicio de 2026.

Poco después llegó otro revés, cuando Sune Smith-Nielsen, director deportivo que había impulsado el fichaje del tico, fue desvinculado de la institución. Desde entonces, el juvenil de 19 años sigue esperando su oportunidad para debutar oficialmente en el Viejo Continente, pero los partidos pasan y esa chance parece cada vez más lejana.

Kenay Myrie no tiene oportunidades en Dinamarca (Instagram).

Sin minutos oficiales en 2026

Myrie no fue convocado en los dos primeros partidos del semestre, luego permaneció en el banco de suplentes en el empate 2-2 ante Odense BK, y ahora volvió a quedar fuera de la lista del técnico Jacob Neestrup para el duelo clave de este domingo frente al Randers FC, partido que definirá si Copenhague pelea por el título o queda relegado a la zona baja de la tabla.

El periodista ecuatoriano Julio Vacacela, que sigue de cerca la actualidad del club danés, fue contundente al describir el momento del defensor que es internacional con la Selección de Costa Rica.

“Kenay Myrie fuera de la convocatoria para el partido clave de mañana contra el Randers. Ya no es especulación, hay algo que no ha salido como se esperaba. Los mejores deseos para el costarricense”, escribió en redes sociales, aclarando además que el futbolista no se encuentra lesionado.

¿Qué pasa con Kenay Myrie?

Desde el club todavía no han dado explicaciones sobre las reiteradas ausencias de Kenay Myrie. Una de las hipótesis más plausibles es que el lateral esté atravesando un proceso de adaptación al exigente fútbol nórdico, donde incluso las condiciones climáticas influyen en el ritmo del juego y los partidos pueden disputarse en campos prácticamente congelados.

Por ahora, las únicas apariciones del tico con la camiseta del Copenhague se dieron en partidos amistosos de pretemporada. En la derrota 4-0 ante AGF, el defensor disputó los 90 minutos, pero dejó dudas.

“Kenay deja muchos espacios a sus espaldas”, analizó Vacacela tras ese encuentro, que hasta ahora sigue siendo el último partido que disputó el ex Saprissa en Dinamarca. A más de un mes de su llegada al club, el joven lateral sigue esperando una oportunidad para debutar oficialmente en el Viejo Continente.

En síntesis

-Sin minutos oficiales: A más de un mes de su llegada al FC Copenhague, Kenay Myrie todavía no ha debutado oficialmente con el primer equipo.

–Fuera de las convocatorias: El lateral no fue citado para varios partidos del semestre y volvió a quedar fuera de la lista para el duelo clave ante Randers FC.

–Competencia y contexto adverso: El fichaje del portugués Aurelio Buta y la salida del director deportivo Sune Smith-Nielsen, quien impulsó su llegada, complicaron su situación en el club danés.