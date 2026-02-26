Es tendencia:
Costa Rica

Fue campeón con Herediano y Saprissa, es querido en ambos clubes y ahora se confesó hincha de uno de ellos: “Lo digo con sinceridad”

Aunque vio la gloria con Herediano y Saprissa, aprovechó la oportunidad para elegir a uno de los dos equipos ticos.

Nilton Nóbrega, de origen brasileño y hoy con 70 años de edad, es recordado por su paso exitoso por Herediano y Saprissa, actualmente vive una etapa muy distinta lejos del bullicio de la capital. Instalado en Grecia, el exguardameta disfruta de su vida como pensionado, aunque el fútbol sigue siendo parte esencial de su día a día.

En una conversación con La Teja, Nóbrega contó que no se ha desligado del balón, ya que actualmente integra la Selección Máster de Costa Rica y continúa compitiendo.

Además, posee licencia de entrenador y se mantiene a la espera de una oportunidad para dirigir, mientras revive algunos de los recuerdos más especiales de su carrera que involucran a Saprissa y Herediano.

¿De Saprissa o Herediano?

Nóbrega fue claro al hablar de sus sentimientos y no dejó espacio para dudas: se considera herediano. Explicó que pasó diez años defendiendo los colores del Team, etapa en la que le abrieron las puertas en Costa Rica y celebró cuatro títulos, incluido el primer bicampeonato en la historia del club.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.
Nilton Nóbrega defendiendo la camiseta de Herediano

Lo digo con sinceridad: soy Herediano y le voy a explicar por qué. Con Heredia jugué diez años, me abrieron las puertas en Costa Rica, fui campeón con ellos en cuatro ocasiones. Obtuvimos el primer bicampeonato para el equipo“, afirmó Nilton Nóbrega.

Nilton Nóbrega, exjugador de Herediano y Saprissa.
Nilton Nóbrega, exjugador de Herediano y Saprissa / Foto: cortesía

Además, un dato que dimensiona su legado es que es el extranjero con más partidos disputados en la historia de Herediano (227) y también su máximo goleador foráneo (48 tantos), de acuerdo con estadísticas del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover.

También figura como el quinto extranjero con más partidos disputados en la historia de la máxima categoría del fútbol costarricense, con 295 encuentros, un registro que reafirma la dimensión de su trayectoria y regularidad en el balompié tico.

Con Herediano conquistó la Primera División de Costa Rica en los años 1979, 1981 y 1985, siendo protagonista en una etapa dorada para la institución. Posteriormente, con el Deportivo Saprissa también se coronó campeón nacional en 1988 y 1989.

Datos claves

  • Nóbrega aseguró sin dudar que es herediano, tras jugar diez años en el club y ganar cuatro títulos, incluido el primer bicampeonato en su historia.
  • Es el extranjero con más partidos en la historia de Herediano (227) y su máximo goleador foráneo (48 goles), según datos de Gerardo Coto Cover.
  • También es el quinto extranjero con más partidos en la historia de la primera división de Costa Rica, con 295 encuentros, consolidando su legado en el fútbol tico.

