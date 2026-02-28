Lo celebran en Panamá: Michael Amir Murillo recibe otra alegría en el futbol de Turquía

El Beşiktaş JK consiguió una valiosa victoria como visitante tras imponerse 0-1 al Kocaelispor en duelo correspondiente a la Süperliga Turca, disputado en el Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu. En un compromiso exigente y de trámite cerrado, el defensor panameño Michael Amir Murillo volvió a ser determinante para que los suyos sumaran tres puntos de oro.

ver también De Manchester United a jugar con Michael Amir Murillo: el inminente fichaje de Besiktas que retumba en Europa

Murillo fue titular y disputó todo el encuentro como lateral derecho, mostrando profundidad constante por su sector y una notable proyección ofensiva. Su despliegue por la banda confirmó que se está consolidando como uno de los habituales en el esquema del conjunto turco, aportando equilibrio entre marca y ataque.

El único tanto del partido llegó en la segunda mitad, en una acción que tuvo como protagonista al propio Murillo. El panameño peleó un balón hasta la línea de fondo, forzando un tiro de esquina cuando parecía que la jugada se diluía. Esa insistencia terminó siendo clave para inclinar la balanza.

El cobro fue ejecutado con precisión por Cengiz Ünder, enviando un centro medido al corazón del área, donde apareció con potencia el defensor Emmanuel Agbadou para conectar de cabeza y marcar el 1-0 definitivo. Una jugada de laboratorio que premió la perseverancia del lateral canalero.

Aunque no fue el partido más brillante del Beşiktaş en términos colectivos, el equipo supo competir y administrar la ventaja para asegurar una victoria que lo coloca con 46 puntos y en el cuarto puesto de la tabla. Tres unidades que mantienen vivas sus aspiraciones en la recta final de la campaña.

ver también “Tan feliz”: Michael Amir Murillo envía dardo a Marsella y Roberto De Zerbi tras marcar su primer gol con Beşiktaş

Esta actuación representa una excelente noticia para la Selección de Panamá, ya que Murillo continúa mostrando señales claras de recuperación tras su polémica salida del Olympique de Marsella. Con el horizonte puesto en el Mundial 2026, el lateral parece reencontrarse con su mejor versión, justo cuando más lo necesita su país.

Publicidad