Fedefútbol reacciona: esto decidió ante el conflicto bélico que amenaza el debut de Bocha Batista en La Sele

Este sábado 28 de febrero, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) puso fin a una espera de tres meses y presentó oficialmente a Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, encargado de liderar la reconstrucción tras el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 bajo el mando de Miguel Herrera.

El inicio del ciclo de Batista estaba pactado para el 27 de marzo, en un amistoso ante Jordania en la ciudad de Amán. Sin embargo, la reciente escalada bélica en Medio Oriente, tras el ataque militar concertado por Estados Unidos e Israel contra Irán, sembró incertidumbre sobre la realización de los compromisos.

La situación adquiere mayor sensibilidad si se considera que Jordania limita con Israel y que el segundo amistoso está programado frente a la República Islámica de Irán.

Fedefútbol se pronuncia

Antes de darle la bienvenida a su nuevo director técnico, la Fedefútbol emitió un comunicado en el que explicó que analiza alternativas para garantizar la seguridad de la delegación.

“De momento se valora la posibilidad de solicitar trasladar los partidos a un lugar neutral, y se seguirá monitoreando día a día la situación en contacto directo con la Federación de Jordania, organizadores oficiales de estos partidos amistosos en la fecha FIFA”, informó la federación.

Desde la cúpula del fútbol tico dejaron en claro que la prioridad es la integridad de la Selección Nacional, del cuerpo técnico y de los delegados que viajarían a Medio Oriente. La decisión final dependerá de la evolución de los acontecimientos en la región y de las garantías que puedan ofrecer las autoridades locales y los organizadores.

Monitoreo permanente

Desde las 5:00 a.m. de este sábado, Gustavo Araya, secretario general de la Federación, se mantiene en comunicación directa con su contraparte jordana.Según informó La Nación, el diálogo se ha enfocado en activar todos los protocolos necesarios y evaluar escenarios que permitan minimizar riesgos.

Los amistosos de la Tricolor están programados para el 27 y 31 de marzo, ambos en Amán, ante Jordania e Irán. Mientras el Bocha Batista se prepara para hacer su debut, el contexto obliga a la Fedefútbol a actuar con cautela y a mantener abiertas todas las opciones antes de confirmar el viaje.

En síntesis

–Debut en riesgo: El primer partido de Fernando “Bocha” Batista como DT de Costa Rica está programado para el 27 de marzo ante Jordania en Amán, pero el conflicto en Medio Oriente genera incertidumbre.

–Posible cambio de sede: La Fedefútbol analiza solicitar que los amistosos se trasladen a un país neutral si la situación de seguridad no mejora.

–Contacto permanente: El secretario general Gustavo Araya mantiene comunicación directa con la Federación de Jordania para monitorear la situación y activar protocolos de seguridad.