Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

No solo es con con Karim Benzema: Orlando Mosquera ahora fue la pesadilla de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El portero panameño fue uno de los tragos amargos de CR7 este fin de semana.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Un dato que muy pocos pueden presumir
© Getty ImagesUn dato que muy pocos pueden presumir

La vigésima cuarta jornada de la Liga Saudí dejó una noche agridulce para Cristiano Ronaldo, quien vivió un partido complicado en lo individual durante la victoria 1-3 de su equipo ante el Al Fayha, donde milita el guardameta panameño Orlando Mosquera. A pesar del triunfo que mantiene a su club en el liderato, el astro portugués no tuvo su mejor presentación.

¡Orlando Mosquera atajó dos penales! La reacción de Benzema que nadie imaginaba

ver también

¡Orlando Mosquera atajó dos penales! La reacción de Benzema que nadie imaginaba

Apenas al minuto 11, el luso tuvo la oportunidad de ampliar su histórica cuota goleadora desde el punto penal, con la mira puesta en su ambicioso objetivo de alcanzar los 1000 goles como profesional. Sin embargo, su disparo se marchó desviado, cerca del poste derecho defendido por Mosquera, firmando así su trigésimo sexto penalti fallado en su carrera.

Tweet placeholder

La situación no quedó ahí. En la segunda mitad, cuando buscaba redimirse, Cristiano se resintió de un problema muscular, lo que obligó a su sustitución en el tramo final del encuentro. La escena encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección de Portugal, que sigue de cerca la evolución física de su máxima figura.

Más allá del infortunio del portugués, la noche también tuvo un matiz especial para Mosquera. El arquero canalero puede presumir un dato que pocos guardametas en el mundo ostentan: las dos grandes estrellas del campeonato saudí han fallado penales ante él. Primero fue Karim Benzema, cuyos disparos fueron atajados por el panameño en dos ocasiones.

En el caso de Cristiano, si bien el remate se fue desviado y no fue necesaria una intervención directa del portero, el resultado fue el mismo: no logró vencer desde los once pasos al guardián panameño. Un registro que fortalece la reputación de Mosquera como especialista en momentos decisivos.

Publicidad
Nadie lo puede creer: Orlando el Cuty Mosquera vuelve a ser la pesadilla de Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudita

ver también

Nadie lo puede creer: Orlando el Cuty Mosquera vuelve a ser la pesadilla de Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudita

Al final, el marcador 1-3 permitió que el equipo de Cristiano Ronaldo sostuviera el liderato de la competición, maquillando una noche compleja para su referente ofensivo. Mientras CR7 sigue persiguiendo marcas históricas como la del millar de goles, en esta ocasión su alegría se vio frustrada frente a Mosquera.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El mejor del continente: Orlando Mosquera logra el salto que aplaude Panamá
Mundial 2026

El mejor del continente: Orlando Mosquera logra el salto que aplaude Panamá

Equipo de élite: Orlando Mosquera sorprende a Panamá rumbo al Mundial 2026
Panama

Equipo de élite: Orlando Mosquera sorprende a Panamá rumbo al Mundial 2026

Con polémica: El Cuty Mosquera no pudo repetir lo hecho con Benzema ante Cristiano Ronaldo
Panama

Con polémica: El Cuty Mosquera no pudo repetir lo hecho con Benzema ante Cristiano Ronaldo

Problemas de visado: LDA confirma la traba que alarma a Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Problemas de visado: LDA confirma la traba que alarma a Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo