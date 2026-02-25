El peor final para Machillo Ramírez: Alajuelense recibe la sentencia que pulveriza sus chances de pelear por la 32

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento complicado en este Torneo Clausura 2026, con un rendimiento que deja dudas tanto en funcionamiento como en resultados, y números que empiezan a jugarle en contra.

Esta situación pone presión directa sobre Óscar Ramírez, quien ve cómo el margen de error se reduce en su objetivo de meter al equipo entre los cuatro mejores, en un torneo donde cada punto perdido pesa cada vez más.

La sentencia para el Machillo Ramírez en Alajuelense

De manera muy directa el matemático Jorge Vargas analizó las probabilidades de Alajuelense de estar en semifinales en este torneo y los números no reflejaron mucha esperanza para los Manudos. Así lo compartieron desde Tigo Sports Costa Rica.

Un 51% de probabilidades le da a la Liga de clasificar a semifinales en este torneo. Sin embargo, los números empeoran cuando la comparación se va con Herediano.

En el torneo anterior, el Herediano no logró meterse en semifinales, pero a estas alturas del campeonato mostraba mejores números que los actuales de Liga Deportiva Alajuelense.

Machillo Ramírez – Alajuelense

A la fecha 8, Herediano sumaba más puntos, tenía una mejor diferencia de gol y estaba más cerca de la zona de clasificación, manteniéndose competitivo hasta las últimas jornadas pese a quedarse fuera.

Hoy el panorama es más preocupante para Alajuelense: con menos puntos, una diferencia de gol inferior y probabilidades de clasificación más bajas según las proyecciones, el arranque rojinegro es incluso peor que el del Herediano que no avanzó a semis en el torneo pasado.

Un final poco amigable para el Machillo Ramírez en Alajuelense

El panorama pinta como el peor final posible para Óscar Ramírez al frente de la Liga Deportiva Alajuelense, justo cuando todo apunta a que este podría ser su último semestre con el equipo.

Las bajas probabilidades de clasificación, el mal arranque en resultados y el pobre funcionamiento colectivo terminan por pulverizar sus opciones de pelear por el título.

Datos claves