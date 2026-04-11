Mientras la afición exige su salida, esto cobra Kenneth Vargas en Alajuelense en medio de las denuncias por indisciplina

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió en diciembre su título número 31, sin embargo aquella gesta parece verse hoy en blanco y negro, como si hubiese sido hace años y no hace apenas un puñado de meses.

Es que el equipo del Machillo Ramírez está ahora mismo quedándose afuera de las semifinales del Clausura 2026 y encima, más allá del flojo rendimiento deportivo, el equipo se encuentra sumergido en una serie de escándalos disciplinarios.

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Hace algunas semanas, tras la eliminación en la Concachampions, Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron sancionados internamente luego de una noche que terminó en bochorno público. Y ahora fue el propio Vargas quien volvió a quedar salpicado por otro lío.

Kenneth Vargas, La Cali y el nuevo escándalo que ensucia a Alajuelense

Este viernes salió a la luz un altercado que se dio en La Cali, una de las fiestas más famosas de Costa Rica, en el que de acuerdo a diversas fuentes estuvo involucrado Kenneth Vargas –quien aún no volvió a jugar luego de aquella sanción.

Más tarde fue el propio futbolista quien negó los hechos y aseguró que si bien cometió errores en el pasado, esta vez no había estado en la velada en cuestión. Sin embargo, su nombre ya quedó apuntado al nivel de que la afición viene exigiendo su salida, algo que se profundiza encima por su salario.

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¿Cuándo cobra Kenneth Vargas en Alajuelense?

Es que el tema de los sueldos no es algo menos en La Liga, uno de los equipos que mejor paga en Costa Rica. Ángel Zaldívar, por ejemplo, cobra entre 20 y 25 mil dólares como el jugador mejor pago de toda la liga tica.

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Pero Kenneth Vargas no se queda atrás: percibe 15 mil dólares por mes, dos mil más de los que ganaba en Herediano antes de cambiar de vereda y marcharse al León. Este monto es mucho más que los 9 mil dólares que se lleva por mes Celso Borges, emblema y capitán manudo y uno de los jugadores más correctos fuera de las canchas.

Kenneth Vargas habría estado en La Cali el último sábado por la madrugada. (Instagram)

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Los números de Kenneth Vargas en Alajuelense

Desde que llegó a Alajuelense en enero de este año, Kenneth Vargas jugó apenas nueve partidos para un total de 535 minutos, muy poco, en los que anotó dos goles (uno en el Clausura y otro en el Torneo de Copa), por lo que claramente está en deuda. Y no sólo futbolística…

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En síntesis

Kenneth Vargas percibe un salario mensual de 15 mil dólares en Alajuelense.

percibe un salario mensual de en Alajuelense. El futbolista ha disputado nueve partidos y anotado dos goles desde enero de 2026.

y anotado desde enero de 2026. Ángel Zaldívar es el mejor pagado de Costa Rica con hasta 25 mil dólares.