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Panamá en vilo: se confirmó la lesión que sufrió Adalberto Carrasquilla en México y si llega al Mundial 2026

Carrasquilla llegará a Panamá para que los fisioterapeutas de la selección sigan de cerca su lesión.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El mediocampista salió lesionado en la final con Pumas.
© ESPNEl mediocampista salió lesionado en la final con Pumas.

Este domingo, Adalberto Carrasquilla debió abandonar el terreno de juego en la final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul. El mediocampista canalero sufrió una dura infracción por parte de Amaury García e inmediatamente pidió el cambio.

En las primeras impresiones, en la Selección de Panamá temían lo peor debido a los gestos que mostraba Carrasquilla tras ser sustituido. Sin embargo, se supo que podrá disputar el Mundial 2026 con los Canaleros pese a la lesión que sufrió.

Según la información de ESPN, los estudios realizados este lunes arrojaron que “sufrió un tirón en el aductor izquierdo“. Se trata de una lesión muscular que no pone en peligro la participación del mediocampista en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio.

ESPN en X.

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