Luis Fernando Suárez sorprende a Celso Borges y le deja un mensaje en medio del dolor por la eliminación de Alajuelense

El colombiano Luis Fernando Suárez no olvida su paso como entrenador de la selección de Costa Rica, donde llegó a clasificar al Mundial de Qatar 2022, teniendo a Celso Borges como uno de sus referentes.

Durante una entrevista con el canal Win Sports de Colombia, Suárez aseguró que Borges es de los jugadores más brillantes que ha conocido en su etapa como entrenador y le dejó un mensaje en medio del dolor que vive el mediocampista por la eliminación de Alajuelense del Clausura 2026.

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“Celso Borges, el hijo de Guimaraes, es un tipo inteligentísimo, una cosa maravillosa, habla siete idiomas, toca batería, toca guitarra. El tipo es diferente, es brillante, una cosa increíble”, dijo Suárez.

Seguido a sus palabras para Celso Borges, el DT comenzó a relatar cuando el jugador le ayudó a crear un grito de batalla que motivara al grupo previo a cada partido de la eliminatoria.

“Él le dijo a una chica de origen Bribri que nos hiciera una frase que nos pusiera a vibrar, juntos hasta el final es la frase, pero en Bribri es Añita Mikilona. Antes de cada partido los jugadores hacían eso y salían… de siete partidos, ganamos seis y ganamos uno”, recordó Suárez.

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Para Luis Suárez, más allá de la táctica y estrategia, una de las razones de su buen trabajo en Costa Rica fue el corazón: “Hoy uno se mete mucho en presión tras pérdida, y todo lo que hablamos, es bueno y necesario, pero sin corazón es complicado, sin alma es difícil”, dijo.

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