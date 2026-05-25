Este martes, el DT de la Canalera confirmará los 26 jugadores que jugarán el Mundial 2026. Aquí, los nombres y todos los detalles.

La espera está a punto de terminar. Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, dará a conocer este martes 26 de mayo la lista oficial de 26 convocados que representarán a la Canalera el Mundial 2026. La presentación está programada para las 10:00 am —hora local, 9:00 am para el resto de Centroamérica— en las afueras del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en el área de Balboa, Ancón.

La Roja llega a esta instancia decisiva luego de iniciar su concentración mundialista. Los primeros jugadores elegibles comenzaron a reportarse este domingo 24 de mayo, como parte de la recta final de preparación antes del viaje a Norteamérica. Este martes se conocerán los 26 nombres definitivos y los 3 que no serán incluidos en la lista final pero se mantendrán en la concentración como reservas.

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Dónde ver la conferencia de Thomas Christiansen

Para que nadie se pierda el anuncio, se ha organizado una transmisión especial que comenzará a las 9:00 am de Panamá. La rueda de prensa podrá seguirse completamente en vivo a través de:

TVN

TigoSports (Canal 1370 HD – 500 One TV)

(Canal 1370 HD – 500 One TV) TVMAX

TVN Pass (Plataforma de streaming)

(Plataforma de streaming) Canal oficial de YouTube de TVMAX

Las oficinas del mítico Canal de Panamá serán el escenario de la conferencia de Christiansen. (Getty Images)

Los 25 nombres filtrados que Thomas Christiansen llevaría al Mundial 2026

A tan solo horas de que se haga el anuncio oficial, la expectativa y la ansiedad han dado lugar a filtraciones de la prensa. Según reportes recientes de los periodistas Ricardo Icaza y Raúl Ochoa, ya se conocen 25 de los 26 nombres que conformarían la nómina final para la Copa del Mundo.

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Entre las grandes sorpresas de la lista filtrada destaca la inclusión de Kadir Barría, quien no disputó las Eliminatorias pero se ganó su lugar gracias a su extraordinario presente en el Botafogo de Brasil. También resalta el regreso de Roderick Miller a la zaga defensiva. Figura Adalberto Carrasquilla pese a la lesión que sufrió en la final de la Liga MX.

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A la espera del anuncio que confirmará el cupo restante y los cuatro jugadores de reserva, estos son los nombres que se han filtrado:

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Arqueros (3): Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio. Defensas (10): Amir Murillo, César Blackman, Iván Anderson, Andrés Andrade, José Córdoba, Roderick Miller, Luis Fariña, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Eric Davis.

Amir Murillo, César Blackman, Iván Anderson, Andrés Andrade, José Córdoba, Roderick Miller, Luis Fariña, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Eric Davis. Mediocampistas (8): Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Víctor Griffith, Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, César Yanis y José Luis Rodríguez.

Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Víctor Griffith, Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, César Yanis y José Luis Rodríguez. Delanteros (4): Tomás Rodríguez, José Fajardo, Cecilio Waterman y Kadir Barría.

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Los amistosos de Panamá previos al Mundial 2026

Antes de su debut mundialista, la Selección de Christiansen disputará tres partidos de preparación. El primero será ante Brasil el 31 de mayo en el Estadio Maracaná. Luego, la Canalera tendrá su despedida en casa frente a República Dominicana, el 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Y el cierre de la preparación será ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el Energizer Park de St. Louis, Estados Unidos.

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El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Panamá formará parte del Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra. Estos serán sus partidos de la fase de grupos:

Fecha Partido Hora (Panamá) Estadio Ciudad Miércoles 17 de junio de 2026 Ghana vs Panamá 18:00 BMO Field Toronto, Canadá Martes 23 de junio de 2026 Panamá vs Croacia 18:00 BMO Field Toronto, Canadá Sábado 27 de junio de 2026 Panamá vs Inglaterra 16:00 MetLife Stadium Nueva Jersey, EE. UU.

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En síntesis