El mercado de fichajes avanza a paso firme y Alajuelense se mueve sin parar en busca de armarle la planilla ideal a Ismael Rescalvo.

Liga Deportiva Alajuelense ya comenzó a mover fichas de cara al próximo semestre luego de una campaña que terminó antes de lo esperado en el Clausura 2026. Mientras la dirigencia trabaja en la conformación del plantel, en las últimas horas se confirmaron novedades importantes sobre el mercado de fichajes, Luis Díaz, el posible regreso de Fernán Faerron y a dónde seguirá su camino Joel Campbell.

ver también Reunión con Alajuelense: Fernán Faerron da otro paso hacia el Morera Soto y Kevin Jiménez le pone números a su regreso

Ya lo dijo Kevin Jiménez: Alajuelense tendrá a Luis Díaz como refuerzo

El periodista Kevin Jiménez informó este domingo a última hora que Luis Díaz firmará contrato por un año con opción a otro con Alajuelense.

“Luis Diaz puede ser ya considerado nuevo jugador de Alajuelense procedente de Sporting FC. 1 año de contrato con opción a otro”, aseguró Jiménez sobre el extremo de 27 años llega como agente libre.

Kevin Jiménez ya lo dio por hecho.

Fernán Faerron manda mensaje mientras crece la opción de regresar

El nombre de Fernán Faerron continúa ganando fuerza en el entorno de Alajuelense. Luego de que trascendiera el interés rojinegro por incorporarlo para reforzar la defensa, el zaguero dejó un mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos aficionados como una señal de cara a su futuro.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, el defensor se mantiene como una de las alternativas que evalúa la institución para fortalecer una zona que sufrió varias bajas durante el semestre. Mientras tanto, el futbolista publicó un mensaje.

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Faerron vuelve a acercarse a la Liga.

Las posibilidades de que Faerron vuelva al Morera Soto aumentaron considerablemente en las últimas horas. Según informó Kevin Jiménez, representantes del futbolista sostendrán una reunión con Alajuelense mientras el jugador analiza otras opciones, entre ellas propuestas provenientes de España y el interés de Cartaginés.

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Joel Campbell lejos de Costa Rica

Tras acordar su salida de Alajuelense, Joel Campbell empieza a definir el próximo paso de su carrera. De acuerdo con la información revelada por Kevin Jiménez, el experimentado atacante no seguiría en Costa Rica.

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El periodista anticipó que es muy probable que el próximo destino del atacante esté fuera de las fronteras nacionales: “Yo no creo que Campbell siga aquí, en el país… lo veo difícil”, sentenció.

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Campbell se queda sin opciones en Costa Rica.

En síntesis

Luis Díaz firmó contrato por un año con Alajuelense procedente de Sporting FC.

firmó contrato por un año con Alajuelense procedente de Sporting FC. Fernán Faerron sostendrá reunión con Alajuelense; también analiza propuestas de España y Cartaginés.

sostendrá reunión con Alajuelense; también analiza propuestas de España y Cartaginés. Joel Campbell acordó su salida de Alajuelense y su próximo destino sería en el extranjero.

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