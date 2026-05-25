Afuera del Mundial 2026: Thomas Christiansen tomaría drástica decisión con una figura de Panamá

El entrenador de los Canaleros dará a conocer la lista de convocados este 26 de mayo.

Este martes 26 de mayo se dará a conocer la lista definitiva de la Selección de Panamá que estará presente en el Mundial 2026. Thomas Christiansen nombrará a 30 futbolistas: 26 de ellos estarán en la cita mundialista y cuatro esperarán como reservas.

En la antesala del anuncio oficial, se filtró una noticia que significaría la no convocatoria en la Selección de Panamá. En caso de confirmarse, sería una gran sorpresa, ya que se trata de un jugador que formó parte del proceso clasificatorio.

ver también Carrasquilla lo confirmó: su gesto tras salir lesionado paraliza a Panamá rumbo al Mundial 2026

Jiovany Ramos podría quedar afuera de la lista del Mundial 2026

Según la información del periodista Samuel Anthony en Deportes RPC, Jiovany Ramos, defensor central de Academia Puerto Cabello, podría quedar afuera de la convocatoria pese a que fue titular en la última presentación de Panamá contra Sudáfrica, partido en el que marcó un gol.

Tweet placeholder

Jiovany Ramos fue titular de la Selección de Panamá en los enfrentamientos contra El Salvador y Surinam en la doble fecha de octubre de las Eliminatorias. Sin embargo, no sería suficiente para que esté en la nómina de los Canaleros para la Copa del Mundo.

Además de su posible ausencia, Ramos fue convocado por su equipo para jugar la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro será este miércoles 27 de mayo en Belo Horizonte, Brasil.

Publicidad

Publicidad

Los defensores del Academia Puerto Cabello para jugar ante Mineiro.

Ese mismo día en el que jugará Ramos también se entrenará la Selección de Panamá en el Centro de Alto Rendimiento en Burunga. Además, hay que tener en cuenta que Kadir Barría no fue citado por Botafogo para jugar el último partido de la Copa Sudamericana, lo que podría explicar la ausencia de Jiovany en la lista definitiva.

Publicidad

En resumen

El 26 de mayo se anunciará la lista de 26 convocados de Panamá para el Mundial.

se anunciará la lista de 26 convocados de Panamá para el Mundial. Thomas Christiansen incluirá a 26 futbolistas en la nómina definitiva y cuatro reservas.

incluirá a 26 futbolistas en la nómina definitiva y cuatro reservas. Jiovany Ramos podría quedar fuera de la convocatoria mundialista pese a ser titular en las eliminatorias.