Se va de Saprissa: el club tico que acelera para fichar a una de las figuras más cuestionadas por la afición morada

Después de un semestre donde fue de los más apuntados por la afición de Saprissa, este futbolista tendría todo listo para ser cedido a un club en ascenso.

El cierre del Clausura 2026 dejó varias cuentas pendientes en Deportivo Saprissa, y una de ellas tiene nombre propio. En medio de la reestructuración que atraviesa el club, hay futbolistas que quedaron en el centro de las críticas y que ahora empiezan a ver su futuro lejos de Tibás.

¿Quién es el futbolista criticado en Saprissa que podría irse?

Uno de los casos más claros es el de Rachid Chirino, quien fue uno de los má criticado por no lograr consolidarse a lo largo del torneo y terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados por la afición morada. Su rendimiento no terminó de convencer y eso lo dejó en una posición incómoda dentro del plantel.

Los números reflejan ese contexto. Chirino disputó nueve partidos en el Clausura 2026, anotó un gol y brindó una asistencia, estadísticas que no alcanzaron para sostener su lugar en la rotación ofensiva del equipo.

En Saprissa ya tomaron una decisión. La idea es darle salida en este mercado, pero no de forma definitiva. El club apuesta por un préstamo que le permita sumar minutos, recuperar confianza y volver con otro ritmo competitivo.

Rachid Chirino se marchará a préstamo. (Foto: Saprissa)

El detalle es que el jugador todavía tiene contrato vigente hasta junio de 2027, lo que obliga a la dirigencia a encontrar una solución que también cuide el activo del club.

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¿A qué club podría irse Rachid Chirino?

En ese escenario apareció una opción concreta que empieza a tomar fuerza. Según informó Kevin Jiménez, el extremo recibió una oferta del Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la primera división.

La propuesta no pasa desapercibida. En un club que buscará consolidarse en la máxima categoría, Rachid Chirino podría encontrar el espacio y la continuidad que hoy no tiene en Saprissa.

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Además, el interés del jugador en la oferta es real. La posibilidad de relanzar su carrera en un entorno distinto aparece como una oportunidad concreta para cambiar la percepción que dejó en el último torneo.

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En Tibás ven con buenos ojos la operación. No solo por la necesidad de liberar espacio en el plantel, sino también porque entienden que el futbolista necesita minutos para volver a su mejor versión.

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