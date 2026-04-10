Fuera de Alajuelense: el veredicto de los manudos con Kenneth Vargas tras el conflicto en La Cali

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un cierre de torneo sumamente convulso, y los problemas extra futbolísticos siguen castigando al equipo en el peor momento posible.

Cuando la institución rojinegra intentaba apagar el fuego de las indisciplinas recientes, se destapó que el jugador involucrado en el nuevo altercado en el Bar La Cali era Kenneth Vargas.

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¿Qué hizo Kenneth Vargas?

El atacante fue expulsado del local por la seguridad privada luego de que un amigo suyo derramara una bebida y desatara un pleito con otros clientes. Aunque Vargas, que no habría estado alcoholizado, intentó escapar por una puerta trasera para evitar ser visto, el escándalo se filtró.

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Lo que más indigna al entorno manudo es que esta salida nocturna ocurrió tras el empate 1-1 ante el virtualmente descendido Guadalupe, cuando el futbolista recién había superado el castigo por su anterior juerga junto a Alejandro Bran.

La postura de los manudos: “Obsequiarlo a la beneficencia”

La paciencia del aficionado rojinegro llegó a su límite. Para palpar el verdadero sentir de la grada ante este nuevo episodio de indisciplina, el medio Fiebres del Fútbol, que cuenta con una sólida comunidad de más de 25 mil seguidores en su página de Facebook, realizó una encuesta directa: “¿Qué debería la Liga Deportiva Alajuelense hacer con su jugador Kenneth Vargas?”.

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Fiebres del Fútbol planteó una pregunta incómoda para los maundos (Facebook).

Los fanáticos del León no tardaron en aparecer en la caja de comentarios para emitir sus veredictos, y muchos de ellos dejaron en claro que no quieren ver al ex Hearts of Midlothian con la camiseta rojinegra ni un minuto más.

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“Obsequiarlo a la beneficencia”, “Darle puerta”, “Devolverlo por donde llegó”, y “Hay muchos jugadores con ganas de jugar en el primer equipo, que se vaya”, fueron los contundentes mensajes que marcaron el termómetro del liguismo.

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Vargas colmó la paciencia de los manudos (Facebook).

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También hubo un sector de la afición que se mostró un poco menos severo en cuanto a la rescisión inmediata, aunque no por cariño al jugador, sino por cuidar las finanzas del club. Estos comentarios más “conciliadores” apuntaron a que el delantero debe desquitar en la cancha el dineral que cuesta mantenerlo en la planilla.

“Que lo pongan a jugar y si vuelve a hacer alguna gracia, inmediatamente que lo echen del equipo, supongo que barato no es su contrato así que sáquenle provecho si no funciona afuera“, sugirió un usuario. En la misma línea, otros agregaron: “Ponerlo y que demuestre lo que cobra”, y “La Liga debería sopesar el nivel del jugador, lo que ha demostrado y la vida que lleva”…

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Hasta el momento, la directiva de Alajuelense mantiene un hermetismo total y no ha emitido una postura oficial sobre la situación.

En síntesis

Kenneth Vargas fue expulsado del Bar La Cali por un pleito de su grupo de amigos.

Una encuesta del medio Fiebres del Fútbol reflejó el enojo manudo, con varios aficionados pidiendo “darle puerta” y “devolverlo por donde llegó”.

Mientras algunos hinchas piden que el jugador al menos justifique su salario en la cancha, Alajuelense aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su futuro.