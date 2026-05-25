Fernán Faerron ya le dio a Alajuelense la respuesta definitiva sobre su fichaje: “Priorizan el acuerdo”

Después de varias idas y vueltas, Alajuelense recibió la contestación de Fernán Faerron antes la oferta para que fiche por la Liga en este mercado.

El mercado de Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando golpes inesperados en plena reestructuración. Con la llegada de Ismael Rescalvo, la dirigencia manuda salió a buscar perfiles puntuales para reforzar el equipo, y uno de los grandes objetivos era repatriar talento que ya conoce el medio.

En esa lista aparecía con fuerza el nombre de Fernán Faerron, defensor que viene de ser figura en Cartaginés y que había despertado el interés de varios equipos por su rendimiento en el último torneo.

En Alajuelense se reunieron con Faerron y la ilusión crecía. A pesar de que el propio jugador había reconocido que tenía un acuerdo avanzado con un club de la Segunda División de España, en la Liga confiaban en poder seducirlo con el proyecto deportivo y la posibilidad de asumir un rol protagónico.

¿Qué le respondió Fernán Faerron a Alajuelense?

Sin embargo, la respuesta final terminó siendo un golpe directo para el club rojinegro. Según informó Kevin Jiménez, el entorno del defensor fue claro al momento de comunicar su decisión.

“Le comunicaron a Alajuelense que no se unirá. Priorizan el acuerdo que tenían desde España y otros acuerdos que tenían en el exterior“, fue lo que le dijeron a la Liga tras su propuesta.

De esta manera, la negociación no avanzará más allá del primer contacto que existió entre las partes. Lo que en algún momento se pensó como una posibilidad concreta, hoy queda descartado.

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En Alajuelense la situación obliga a recalcular. La búsqueda de un defensor central sigue siendo una prioridad y la negativa de Faerron deja un vacío en esa planificación.

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También deja una señal clara sobre el mercado actual. Cada vez es más difícil competir con ofertas del exterior, incluso cuando se trata de jugadores formados y consolidados en el fútbol costarricense.

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El club deberá moverse rápido para encontrar alternativas que encajen en el perfil que busca Rescalvo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Mientras tanto, Faerron apunta a dar el salto internacional, apostando por una oportunidad que puede marcar el siguiente paso en su carrera.

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