Tres ofertas rechazadas: Alajuelense sufre un duro revés tras la negativa de uno de sus grandes objetivos en el mercado de fichajes

Después del no de Cascante y de Farreón, Alajuelense recibe otra negativa por parte de uno de los fichajes que tanto busca.

El mercado de Liga Deportiva Alajuelense arrancó con más obstáculos que certezas. En plena reestructuración tras un Clausura 2026 decepcionante, el club rojinegro salió decidido a reforzar su defensa, pero las primeras gestiones dejaron un sabor amargo.

Con la llegada de Ismael Rescalvo, la prioridad quedó clara desde el primer momento: sumar jerarquía en la última línea. Sin embargo, cada intento terminó chocando con distintas realidades que hoy complican la planificación.

El primer gran objetivo fue Julio Cascante, de enorme salario y que generaba consenso por su experiencia internacional. Pero la negociación nunca terminó de despegar por un motivo contundente: su salario. Las cifras que manejaba el defensor tras su paso por la MLS quedaron fuera del alcance de la estructura económica del club.

Luego apareció la opción de Fernán Faerron, quien tenía un acuerdo con un club español. En Alajuelense hubo optimismo, especialmente porque el jugador escuchó la propuesta y la evaluó con detenimiento. Sin embargo, la ilusión duró poco.

Faerron terminó priorizando la oportunidad de jugar en un club de la Segunda División de España, dejando a la Liga sin una de sus principales apuestas para reforzar la zaga.

¿Quién es el otro futbolista que Alajuelense no pudo fichar?

Cuando parecía que el club podía redirigir su búsqueda en el mercado local, surgió un nuevo revés. Esta vez, el foco se puso en Yeison Molina, defensor de Municipal Liberia que tuvo un destacado Clausura.

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Liberia rechazó tres ofertas de Alajuelense por Yeison Molina. (Foto: Liberia)

Según reveló Kevin Jiménez, Alajuelense presentó tres ofertas formales por el jugador. Las tres fueron rechazadas, en una señal clara de que Liberia no está dispuesto a desprenderse fácilmente de una de sus piezas más valiosas.

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El dato no es menor. No se trató de un intento aislado, sino de una insistencia concreta que terminó sin éxito. Esto deja a la Liga en una posición incómoda en un mercado donde necesita respuestas rápidas.

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La acumulación de negativas empieza a generar presión interna. El club no solo debe encontrar refuerzos, sino hacerlo en un contexto donde varias puertas ya se cerraron.

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Mientras tanto, el tiempo corre y la necesidad sigue siendo la misma: reforzar una defensa que fue uno de los puntos más débiles del último torneo. En Alajuelense saben que no pueden fallar en esta ventana.

Pero por ahora, el mercado ya les dejó un mensaje claro: no será tan sencillo como esperaban. De todas formas, son tres meses los que quedan para que cierre y la Liga tiene tiempo para seguir intentando fichar a ese zaguero central que tanto necesita.

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