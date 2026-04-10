“Ese día yo…”: Kenneth Vargas rompe el silencio en medio de la polémica y su descargo sacude a todo Alajuelense

Kenneth Vargas decidió ponerle punto final a la novela que tenía en vilo a toda Liga Deportiva Alajuelense. Tras ser señalado como el protagonista de un nuevo escándalo nocturno en el bar josefino La California, el atacante de 23 años dio la cara para desmentir de raíz los rumores.

Mediante una entrevista exclusiva con el Grupo Repretel y un comunicado oficial en sus redes sociales, “Huevito” aseguró que la información divulgada en primera instancia por el periodista Juan Carlos Agüero y luego ampliada por el diario La Teja es completamente falsa.

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El descargo en redes sociales

Cansado de que su nombre estuviera en el ojo del huracán, Vargas utilizó sus historias de Instagram para emitir un pronunciamiento formal. Esto fue lo que publicó:

“Ante información difundida recientemente por el periódico La Teja y diversos rumores en redes sociales, considero necesario aclarar lo siguiente:

1. El día sábado al que se hace referencia, no estuve presente en el lugar mencionado (ni en algún otro lugar distinto a mi casa), ni tuve participación alguna en los hechos que se me intentan atribuir.

2. Soy consciente de la situación que trascendió públicamente en días anteriores; sin embargo, en esta ocasión se está utilizando mi nombre e imagen de manera incorrecta y totalmente alejada de la verdad.

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En el pasado cometí errores de los cuales aprendí. Logrando recuperarme de mi lesión, quiero reiterar mi compromiso con el club y la afición, por lo que rechazo categóricamente cualquier señalamiento falso en mi contra. Sé lo que la afición espera de mí y mi compromiso con ellos no es negociable.

Agradezco el respeto y la responsabilidad al momento de compartir información.”

Kenneth Vargas salió a aclararlo todo (Instagram).

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La entrevista con Repretel

Casi que de forma simultánea a la publicación escrita, Repretel emitió una entrevista en vivo donde el atacante de Alajuelense alzó la voz para reforzar su postura y proteger su reputación frente a la indignada afición manuda. “Es bastante necesario aclarar lo que se ha estado hablando, que mancha mi imagen y todo lo que me representa a mí“, arrancó diciendo ante las cámaras.

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Para no dejar lugar a especulaciones sobre su paradero la noche del incidente, Vargas sentenció: “Nada más quería tener este espacio para comentarle a toda la afición que es información totalmente falsa, que está dañando mi imagen y que no corresponde a lo que pasó ese día. Ese día yo estaba completamente en mi casa, no salí en ningún momento y me sorprendí un poco porque la verdad es que no salí a hacer absolutamente nada. Es importante este espacio para que todos tengan claro qué fue lo que pasó”.

En síntesis

Kenneth Vargas rompió el silencio tras el escándalo de “La Cali”, negando rotundamente haber estado en el bar o haber participado en algún pleito el pasado sábado.

El delantero publicó un mensaje aclarando que ha aprendido de sus “errores del pasado”, pero que esta nueva información es falsa y daña su imagen.

En una entrevista exclusiva con Repretel, “Huevito” aseguró contundentemente que la noche del presunto escándalo él se encontraba “completamente en su casa”.

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