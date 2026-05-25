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La historia de Farbod Samadian: se escapó Irán para esquivar la guerra, llegó a Costa Rica y ahora debutará en La Sele

Tuvo que huir de Irán para evitar tener que combatir en la guerra, llegó a Costa Rica, se comenzó a ganar un lugar y ahora estará en los amistosos de La Sele.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Farbod Samadian y una gran historia de vida.
© Gemini.Farbod Samadian y una gran historia de vida.

El fútbol siempre deja historias que trascienden la cancha, pero pocas tan potentes como la de Farbod Samadian, quien hoy está a un paso de cumplir un sueño que parecía imposible hace algunos años. Su nombre empezó a resonar con fuerza en Selección de Costa Rica, pero su camino hasta acá tiene un trasfondo mucho más profundo que un simple llamado.

Su difícil vida en Irán

Antes de ponerse una camiseta en Costa Rica, Samadian vivió una realidad completamente distinta. El defensa nació en tierras ticas y a los 10 años se fue a Irán, de donde eran sus padres y toda su familia.

A los 16 años, al tener la nacionalidad iraní, tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio durante 2 años. En un país que vive en conflicto, esto podía significar terminar en una guerra.

Para evitarlo, se vino a vivir a Costa Rica y se dedicó a su gran pasión: el fútbol. Logró destacarse en la U20 de Alajuelense y, para sumar minutos, fue enviado a Puntarenas donde se destacó en este semestre.

Samadian pasó de vivir en Irán a formarse en Alajuelense. (Foto: La Nación)

Samadian pasó de vivir en Irán a formarse en Alajuelense. (Foto: La Nación)

Tanto esfuerzo dio sus frutos

Ahora, su historia suma un capítulo que lo cambia todo. Tras la baja de Jorkaeff Azofeifa por un problema de salud, el técnico Fernando Batista decidió convocarlo para los amistosos ante Selección de Colombia e Selección de Inglaterra.

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La noticia no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un reconocimiento a todo el recorrido que tuvo que atravesar para llegar hasta este punto. De escapar de un contexto adverso a tener la posibilidad de vestir la camiseta nacional.

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En Alajuelense, donde recientemente regresó tras su préstamo, la convocatoria también es vista como una señal positiva dentro del proceso de reconstrucción del club. Tener un jugador en la órbita de la Selección siempre suma valor.

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Para Samadian, el desafío es enorme. Pasar de ser una alternativa en el fútbol local a enfrentar selecciones de primer nivel mundial no es un salto menor. Pero su historia demuestra que ya superó desafíos mucho más complejos.

Datos Claves

  • Farbod Samadian dejó Irán a los 16 años para evitar el servicio militar obligatorio.
  • Fernando Batista convocó al defensa para suplir la baja por salud de Jorkaeff Azofeifa.
  • Colombia e Inglaterra serán los rivales en los amistosos de la Selección de Costa Rica.
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