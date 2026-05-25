Lo comparó con Mariano Torres: Rolando Fonseca hizo una predicción sobre Marvin Loría que deja a Saprissa sin palabras

Para "Rolo" Fonseca, el exvolante de Saprissa tendrá un segundo aire en el próximo equipo que le abra las puertas.

Luego de perder la final del Torneo Clausura 2026, sumando dos años sin proclamarse campeón nacional, Deportivo Saprissa inició el rearmado de su plantilla marcándole la salida a tres jugadores cuestionados por la afición: Ricardo Blanco, Deyver Vega y Marvin Loría.

En lo que refiere al mediocampista de 29 años, vivió un semestre marcado por polémicas extracancha y un bajo rendimiento que el saprissismo no perdonó. Cuando regresó al club a comienzos del 2025, procedente del Portland Timbers de la MLS, dejó buenas sensaciones en los primeros partidos. Pero no terminó estando a la altura de lo que se esperaba de él.

Sin embargo, Rolando Fonseca, uno de los futbolistas más prolíficos que tuvo Costa Rica y de destacado paso por Saprissa, sigue confiando en las probadas condiciones de Loría, comparando incluso su situación con la que alguna vez llegó a pasar un ídolo de la institución tibaseña: Mariano Torres.

Rolando Fonseca asegura que Marvin Loría va a resurgir

El máximo goleador en la historia de la Selección de Costa Rica sorprendió a los morados con lo que dijo sobre Marvin Loría en diálogo con La Teja. “El que lo agarre, ojo, se lleva un diamante en bruto, porque ya Loría se recuperó de lesiones, ya agarró ritmo, se adaptó de nuevo a Costa Rica… va a ver que este semestre Loría la revienta“.

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“Volvamos a la historia: ¿Cuánto tiempo necesitó Mariano para adaptarse al fútbol nacional? Un año… recuérdese que cuando Mariano llegó era uno más del montón, al principio le costó y se adaptó y chao. Es lo mismo que pasa con Loría, él estaba ahí y hacía de todo con pocos minutos, pero como decía mi padre: a Loría le tocaron los huevos sacándolo de Saprissa“, afirmó Fonseca.

Para probar su punto, aseveró que la necesidad de volver a demostrar su valía en este contexto adverso lo ayudará a mejorar su nivel: “Ese carajillo va a decir que si no juego, me retiro. Loría, donde vaya, la va a reventar. Vea lo que le estoy diciendo, porque el jugador en estas últimas fechas se jugaba la renovación”.

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Marvin Loría venía siendo resistido por la afición. (Foto: Saprissa)

A lo largo del último semestre, el oriundo de Tibás aportó un gol y dos asistencias en diez partidos (429 minutos). El detalle es que dos de esas contribuciones de gol se dieron ante un rival débil como AD Carmelita en el Torneo de Copa. El único título que levantó desde su vuelta al equipo de sus amores.

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Datos clave

Saprissa inició la reestructuración de su planilla tras perder la final y oficializó la salida de Marvin Loría tras un semestre de bajo rendimiento y polémicas.

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Rolando Fonseca defendió al volante de 29 años, asegurando que quien lo fiche se llevará “un diamante en bruto” y vaticinó que “este semestre la revienta” donde vaya.

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