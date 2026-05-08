Preocupación en Alajuelense: los siete titulares que ya tienen vía libre para negociar con otros equipos tras la salida del Machillo Ramírez

Pensando en lo que se viene, Alajuelense tiene a siete titular con vía libre para comenzar a hablar con otros clubes para irse como agentes libres.

La crisis deportiva en Liga Deportiva Alajuelense no terminó con la eliminación del Clausura 2026 ni con la salida de Óscar Ramírez. Mientras el club intenta reorganizarse y encontrar un nuevo técnico para encabezar la reconstrucción, otro problema empieza a crecer silenciosamente dentro del Centro de Alto Rendimiento.

Y es un tema que preocupa muchísimo puertas adentro: varios futbolistas importantes ya entraron oficialmente en el período donde pueden negociar libremente con otros equipos pensando en el 2027.

En el fútbol internacional y también en Costa Rica, cuando un jugador entra en los últimos seis meses de contrato queda habilitado para firmar preacuerdos con cualquier club sin necesidad de autorización de su institución actual. Exactamente esa situación es la que hoy enfrenta Alajuelense con buena parte de su plantilla.

¿Quiénes son los jugadores de Alajuelense que ya pueden negociar con otros clubes?

La lista incluye nombres pesados y varios titulares habituales del equipo rojinegro: Celso Borges, Kenneth Vargas, Guillermo Villalobos, Rashir Parkins, Malcom Pilone, Creichel Pérez y Jeison Lucumí.

Los siete jugadores que podrían dejar Alajuelense en enero del 2027. (Foto: Instagram)

Eso significa que cualquiera de ellos ya tiene vía libre para escuchar ofertas y negociar directamente con otros clubes pensando en marcharse libres a partir de enero de 2027.

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Exceptuando Celso Borges, quien está en el final de su carrera y deberá decidir si se retira o no a final de este 2026. Es uno de los referentes manudos y su continuidad para el próximo año no está confirmada.

ver también “Fuera del presupuesto”: desde Alajuelense admiten que no están listos para ir por el refuerzo que les gustaba a los manudos

La situación aparece en uno de los momentos más delicados para la institución. Sin entrenador confirmado, con incertidumbre sobre el proyecto deportivo y tras un semestre muy golpeado internamente, la Liga ahora también debe lidiar con el riesgo de perder piezas importantes sin recibir dinero a cambio.

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Además, varios de esos jugadores vienen despertando interés tanto dentro como fuera del país. Creichel Pérez ha tenido algunos sondeos del exterior en el último tiempo y podría irse sin dejarle nada de dinero a Alajuelense.

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El problema es que el tiempo empieza a correr rápido. Cada semana que pasa sin acuerdos acerca más la posibilidad de que aparezcan ofertas concretas desde otros mercados.

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Y en el entorno manudo existe temor de que la inestabilidad actual termine afectando directamente las renovaciones. Sobre todo porque varios jugadores todavía esperan claridad sobre el rumbo deportivo que tomará el club después de la salida de Machillo Ramírez.

Datos Claves

Celso Borges y seis titulares más pueden negociar libremente contratos para el año 2027.

y seis titulares más pueden contratos para el año 2027. Siete jugadores, incluidos Kenneth Vargas y Creichel Pérez , finalizan contrato en seis meses.

y , finalizan contrato en seis meses. La Liga Deportiva

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