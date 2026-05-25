Tras el rechazo de Fernán Faerron, Alajuelense tiene en carpeta a un central que ganó 4 títulos en Herediano

Ahora que Alajuelense parece haberse quedado sin su plan A, B y C, la respuesta a sus problemas podría encontrarse en otro ex Herediano.

Sucedan lo que sucedan en el mercado de fichajes, en Liga Deportiva Alajuelense saben que la prioridad absoluta para reforzar la plantilla dirigida por Ismael Rescalvo es incorporar un defensor central de jerarquía; las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos así lo dictan.

Ahora que la gerencia deportiva rojinegra parece haberse quedado sin su plan A, B y C, la respuesta a sus problemas podría encontrarse en Christian Reyes, zaguero de 30 años con presente en Municipal Liberia e historia en Club Sport Herediano, donde levantó cuatro títulos.

ver también Fernán Faerron ya le dio a Alajuelense la respuesta definitiva sobre su fichaje: “Priorizan el acuerdo”

Tres opciones caídas

El primer intento de la Liga en este mercado fue ir por Yeison Molina, pero las tres ofertas formales presentadas ante la directiva de Liberia fueron rechazadas. La negativa se dio por un pedido expreso de José Saturnino Cardozo, director técnico de los aurinegros, quien no quiere perder al experimentado defensor.

Otra opción sobre la mesa, aunque mucho más lejana, era la de Julio Cascante. Este movimiento es complicado debido a las elevadas pretensiones salariales que tendría el ex Deportivo Saprissa, quien se mantiene como agente libre desde su salida de la MLS a finales de 2025.

Julio Cascante no juega desde noviembre del 2025. (MLS)

Por último, este lunes se confirmó la caída de una tercera alternativa: el representante de Fernán Faerron le comunicó a Alajuelense que, por el momento, su cliente no regresará al Estadio Alejandro Morera Soto.

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“Priorizan el acuerdo que tenían desde España y otros acuerdos que tenían en el exterior“, aseguró el periodista Kevin Jiménez sobre el futuro del polémico zaguero de 25 años.

Fernán Faerron tiene como prioridad retomar su carrera como legionario en Europa (CS Cartaginés).

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Ante este panorama, a los manudos no le quedan muchas alternativas. Aunque el perfil de Christian Reyes no es de los favoritos del gerente deportivo Carlos Vela, podría terminar siendo el único zaguero de experiencia con posibilidades reales de llegar al club.

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Los pergaminos de Christian Reyes

Reyes comenzó su carrera profesional en Liberia, donde logró el ascenso a la máxima categoría en 2015. Su mejor etapa la vivió defendiendo los colores de Herediano a partir del año 2018.

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Con el cuadro rojiamarillo, el defensor central fue bicampeón de la Primera División (Apertura 2018 y Apertura 2019), formó parte del equipo que ganó la Liga Concacaf en 2018 y sumó la Supercopa de Costa Rica en 2020.

Reyes volvió a encontrarse con su mejor versión en 2026 (ADM Liberia).

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Tras perder regularidad y pasar a préstamo por equipos como AD Guanacasteca y el Municipal Pérez Zeledón, Reyes regresó a Liberia a principios de 2024. Allí logró consolidarse nuevamente en la zaga, resurgimiento que hoy lo coloca directamente en la órbita de Liga Deportiva Alajuelense.

En síntesis

Las lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos obligan a Alajuelense a buscar un zaguero central.

El club no logró concretar a Yeison Molina (retenido por José Saturnino Cardozo en Liberia), Julio Cascante (altas pretensiones salariales) ni Fernán Faerron (prioriza el extranjero).

Ante la reducción de opciones en el mercado, la gerencia de Carlos Vela evalúa a Christian Reyes como alternativa.