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Mientras Ángel Zaldívar cobra 25 mil dólares en Alajuelense, este es el salario de Joel Campbell pese a ser el más criticado

Alajuelense está afuera de las semifinales y tanto el ariete mexicano como la estrella tica han sido los jugadores más apuntados.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Zaldívar y Joel son dos de los que más ganan en Alajuelense.
Zaldívar y Joel son dos de los que más ganan en Alajuelense.

La Liga Deportiva Alajuelense está en el peor momento desde que volvió Machillo Ramírez hace ya más de un año. Luego del tricampeonato en la Copa Centroamericana y también en la consagración de diciembre en el campeonato local, ahora el equipo está virtualmente eliminado de competencia.

Es cierto: todavía falta mucho y quizás –probablemente– el conjunto manudo termine consiguiendo un lugar entre los mejores cuatro. Pero por ahora ésta es la realidad: se encuentra fuera de los puestos de clasificación a semifinales.

Y las causas son muchas, porque más allá de los lesionados, el nivel del equipo es bajo. Y sobre todo de muchas de sus figuras. En ese plano, hay dos jugadores que son los más apuntados por la afición: Ángel Zaldívar y Joel Campbell, curiosamente los dos que mayores salarios perciben.

¿Cuánto gana Ángel Zaldívar en Alajuelense?

El mexicano llegó durante el último mercado de fichajes y firmó un contrato que ronda entre los 22 mil y los 25 mil dólares, según le confirmaron fuentes a Fútbol Centroamérica, a lo que se suman premios por rendimiento, goles y objetivos deportivos.

Un monto que no solo lo deja como el mejor pago de la planilla de Alajuelense sino como el de todo el fútbol de Costa Rica. Pero Joel no se queda atrás….

Campbell y Zaldívar, un abrazo de miles de dólares en Alajuelense. (Alajuelense)

Campbell y Zaldívar, un abrazo de miles de dólares en Alajuelense. (Alajuelense)

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Cuál es el salario de Joel Campbell en Costa Rica

Tras su última renovación de contrato –que se vence ahora a mitad de año–, el salario de Joel Campbell ronda los 72 y 80 mil dólares anuales, aunque según algunos trascendidos, ese no sería el número real sino que su sueldo superaría los 240 mil dólares al año.

En síntesis

  • Ángel Zaldívar percibe un salario mensual entre 22 mil y 25 mil dólares en Alajuelense.
  • El contrato de Joel Campbell vencerá a mitad de año tras su última renovación.
  • El sueldo anual de Joel Campbell podría superar los 240 mil dólares según trascendidos.
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