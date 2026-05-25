Luis Palma conquista Polonia con galardón que lo pone en lo más alto de Centroamérica

"El Bicho" Palma atraviesa por uno de sus mejores momentos en Europa, siendo pieza clave en su equipo que es campeón de la liga en Polonia.

El hondureño Luis Palma atraviesa por un gran momento en Europa; convirtiéndose en uno de los legionarios más destacados en la temporada recién culminada en Polonia.

Este día “El Bicho” Palma fue reconocido en Polonia como el mejor fichaje de la temporada de la primera división polaca en la que se coronó campeón con el Lech Poznan.

ver también Olimpia busca sacudir el mercado: los posibles fichajes que suenan para pelear en la Copa Centroamericana

El hondureño sumó 12 goles y ocho asisencias con el “Ferroviario”, cifras que lo colocan como el mejor fichaje de la temporada, galardón que lo entrega el medio Wezlo.

No es para menos que el Lech Poznan tenga entre sus planes hacerse por completo del extremo hondureño que sigue perteneciendo al Celtic de Escocia. El club polaco ya hizo una oferta para quedar con Palma en una transferencia permanente.

Luis Palma considerado como la mejor transferencia en la liga de Polonia. Foto: Wezlo.

Palma se ubicó como uno de los referentes del club en el que, además de aportar con anotaciones, también suma desequilibrio en la creación de oportunidades en ofensiva.

Publicidad

Publicidad

ver también “El cáncer eran ellos”: Emilio Izaguirre lanza polémico mensaje que en Motagua nadie esperaba

El hondureño sería uno de los convocados por José Francisco Molina para los amistosos que disputará la Selección de Honduras en la fecha FIFA de junio ante Argentina.

Luis Palma posando con el galardón que le fue entregado en Polonia. Foto: Redes sociales.