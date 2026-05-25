Adalberto Carrasquilla abandonó entre lágrimas la final de la Liga MX y una seña en el banquillo dejó a todo Panamá temiendo lo peor.

A menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ilusión de la Selección de Panamá se tambalea al borde del abismo. La noche del domingo, Adalberto Carrasquilla encendió todas las alarmas del cuerpo técnico comandado por Thomas Christiansen mientras disputaba la final de la Liga MX con los Pumas de la UNAM.

En el primer cuarto de hora del complemento, el mediocampista canalero sufrió un fuerte impacto con Amaury García, jugador del Cruz Azul, y no logró volver a ponerse en pie.

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Las asistencias médicas entraron de inmediato a atender al “Coco”, que lloraba de la impotencia mientras se confirmaba que debería abandonar el campo de juego de una final que su equipo, a la postre, terminaría perdiendo.

El gesto que alarma a Panamá

Pero las malas noticias para la “Marea Roja” no terminan con la imagen de la sustitución. Las cámaras de la transmisión enfocaron a Carrasquilla cuando ya se encontraba desconsolado en el banco de suplentes.

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Mientras le explicaba a uno de los colaboradores del técnico Efraín Juárez lo que había sentido en la jugada, hizo un gesto que paralizó a todo Panamá: juntó los dos puños y los separó de golpe, como mostrando de forma gráfica un posible tirón o rotura que percibió en el aductor izquierdo al momento de impactar al rival cementero.

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A la espera del dictamen médico

De esta manera, el escenario del volante de 29 años no pinta para nada bien de cara al Mundial de Norteamérica, donde es indiscutiblemente la principal figura de su equipo.

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Con el reloj en contra para la recuperación de cualquier lesión muscular severa, ahora solo resta esperar a conocer el parte médico oficial de los Pumas. Mientras tanto, en el Pedregal, el club se encuentra sumido en la desolación tras caer en la final y seguir extendiendo su dolorosa sequía de títulos nacionales.

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En síntesis

A menos de un mes de la Copa del Mundo 2026, la presencia de Adalberto Carrasquilla con Panamá está en serio riesgo tras salir lesionado en la final de la Liga MX.

En el banquillo, el jugador le indicó al cuerpo técnico de Pumas la sensación de una rotura o tirón grave en el aductor izquierdo mediante un gesto con los puños.

Se espera el parte médico oficial de la UNAM, equipo que además de perder a una pieza clave, debe lidiar con el golpe anímico de haber perdido el título ante Cruz Azul.