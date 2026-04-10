Nuevamente, se filtró un caso de indisciplina en la planilla de la Liga Deportiva Alajuelense. Después de todo lo que ocurrió con Alejandro Bran y la Fuerza Pública en el parque de su condominio, Kenneth Vargas vuelve a estar presente en medio de una pelea.

En el Barrio La California, precisamente en el Bar La Cali, lugar al que han acudido varios protagonistas rojinegros en el último tiempo, Kenneth Vargas fue parte de un pleito que no ocasionó ninguna herida ni otro tipo de lesión de acuerdo a lo filtrado.

En diálogo con el diario La Teja, un personal de la seguridad privada del bar explicó lo sucedido: “Kenneth no estaba alcoholizado sino que uno de su grupo de amigos regó una bebida y le salpicó a otras personas y les levantaron pleito, por lo que fueron a sacarlos, entre ellos al jugador manudo”.

ver también “Volvió a haber bronca en La Cali”: Alajuelense enfrenta un nuevo escándalo de indisciplina tras el regreso de Alejandro Bran

Kenneth Vargas involucrado en una pelea en el Bar La Cali

Este encargado de la seguridad fue quien habría sacado del establecimiento a Kenneth Vargas y sus amigos para evitar cualquier conflicto dentro del bar. Este hecho se dio en la madrugada del sábado, es decir, antes del partido del domingo de Alajuelense contra Guadalupe.

Si bien Kenneth Vargas no estaba bajo los efectos del alcohol ni tampoco se conoce si participó de la pelea, hay que decir que el futbolista se fue al bar casi un día antes al partido que tuvo la Liga en el Morera Soto y mientras se recupera de una lesión muscular.

Lo que también preocupa y mucho a Alajuelense es que Vargas vuelve a participar de una situación similar a la que vivió semanas atrás. De hecho, aún estaba cumpliendo el castigo que le impuso el Machillo Ramírez. ¿Volverán a sancionarlo después de esta noticia?

Publicidad