Fernando Lesme no llega solo: Jafet Soto prepara estos seis refuerzos para levantar a Herediano en 2026

El rotundo fracaso del Club Sport Herediano en el Torneo Apertura 2025 marcó un antes y un después en la historia reciente del club. El Team quedó fuera de la fase final del campeonato nacional por primera vez desde 2009, cortando una racha de 33 torneos consecutivos clasificando a semifinales.

Con el orgullo herido, Jafet Soto se abocó de lleno a liderar la reconstrucción del equipo de cara a 2026, con el objetivo innegociable de volver a pelear hasta la última instancia por el título nacional.

En ese contexto, la directiva ya empieza a definir los nombres que saldrán del plantel y los que llegarán para reforzar una base que considera competitiva, pero que necesita ajustes puntuales.

Los seis refuerzos con los que sueña Jafet Soto

Entre los fichajes proyectados para 2026, el que más cerca está de concretarse es el de Fernando Lesme. El espigado centrodelantero paraguayo es una de las grandes figuras del Municipal Liberia, que todavía sigue con vida en las semifinales del campeonato, pero todo apunta a que, una vez finalizada su participación, se sumará a las filas rojiamarillas. El interés fue confirmado por el gerente deportivo Gustavo Pérez, y según el periodista Kevin Jiménez, las negociaciones están avanzadas.

Pero Lesme no sería el único en llegar. Shawn Johnson, lateral derecho y compañero del paraguayo en Liberia, también aparece en los planes. Su ficha pertenece a Herediano y está cedido hasta mediados de 2026, pero tras un gran torneo Jafet lo quiere de vuelta.

Lesme suena fuerte en Heredia (ADM Liberia).

“Herediano tiene una cláusula para rescindir, Liberia no puede hacer nada porque está estipulado en el contrato”, explicó Jiménez, aunque el club pampero ya manifestó su intención de comprar la ficha, situación que el Team evaluará en los próximos días.

Otro viejo conocido que aparece en el radar es Everardo Rubio. El zaguero mexicano de 28 años, actualmente cedido en Cartaginés, ya fue campeón con Herediano en 2024 y conoce el club. “Van a ver otros centrales izquierdos, pero si no consiguen lo traerán”, comentó Jiménez sobre su posible regreso.

Everardo Rubio podría volver a vestirse de florense (CS Cartaginés).

En el mediocampo, Kendall Porras aparece como una de las apuestas jóvenes. El volante ofensivo de 24 años fue una de las gratas sorpresas del Apertura 2025 con Pérez Zeledón, donde anotó un gol y dio tres asistencias. Su rendimiento despertó el interés de los equipos grandes y Herediano deberá competir con Saprissa y Alajuelense si quiere sumarlo.

La lista se completa con Mauricio Villalobos y Randall Leal. Villalobos, actualmente en Saprissa cedido por Santa Ana, podría rescindir su préstamo a fin de año por la falta de continuidad. “Herediano está sondeando, no hay interés formal pero está atento por si sale”, detalló Jiménez.

Mauricio Villalobos podría salir de Saprissa (Deportivo Saprissa).

En cuanto a Leal, su nombre surge ante la probable salida de Kenneth Vargas, quien regresaría al Heart of Midlothian. El legionario de 28 años finaliza contrato con DC United y tiene pocas opciones de continuar en la MLS, lo que abre una ventana para el Team.