“Solicitud de Espinel”: los dos refuerzos que Olimpia tiene cerrados para enfrentar al América en Concachampions 2026

Olimpia no pierde el tiempo y ha comenzado su plan para 2026 donde enfrenta al América en la Concachampions. Para ellos Eduardo Espinel se ha querido asegurar dos refuerzos, uno de ellos ya lo concreto.

Y es que Olimpia, a petición del entrenador, ha decidido renovar al defensor Emanuel Hernández.

El uruguayo es uno de los grandes pilares que trajo el entrenador, no seguía más tras el Apertura 2025, pero ahora han decidido renovar hasta 2026.

Emanuel Hernández sigue en Olimpia a petición de Eduardo Espinel

El Club Olimpia Deportivo a nuestra noble afición, prensa deportiva y al público en general que se ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del defensor uruguayo Juan Emanuel Hernández, quien continuará formando parte de nuestra institución.

Durante su primera temporada con el Rey de Copas, Emanuel se consolidó como titular en la zaga central, demostrando regularidad, liderazgo y un alto nivel competitivo. Su rendimiento fue clave para la obtención del título de Liga Nacional (Clausura 2025), así como para alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana (2025).

Actualmente, el defensor uruguayo se prepara junto al resto del plantel para la final del presente Torneo Apertura, reafirmando su importancia dentro del esquema del club y su aporte en momentos determinantes de la competencia.

La renovación de Juan Emanuel Hernández responde a la confianza del club en su profesionalismo, compromiso y capacidad para seguir fortaleciendo la defensa, en el marco del proyecto deportivo institucional.

El Club Olimpia Deportivo agradece a Emanuel por su entrega y reafirma su satisfacción de continuar este camino juntos, con el objetivo de seguir conquistando nuevos logros.

La siguiente renovación de Olimpia es Marcos Montiel

Es otro de los jugadores que Eduardo Espinel trajo a Honduras y ahora busca renovarlo como adelanta el periodista Álvaro de la Rocha. “Hay buena disposición”, asegura.

“Olimpia planea renovar a Marcos Montiel y ya está en negociaciones para extender el vínculo del mediocampista uruguayo para 2026. No está cerrado, pero hay buena disposición de ambas partes.

El León le ofrece un año más de contrato. Solicitud de Eduardo Espinel”.