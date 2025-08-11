Es tendencia:
“Los descarta”: Machillo Ramírez expone como nunca a la directiva de Alajuelense con una decisión que genera polémica

La dirigencia de Alajuelense queda contra las cuerdas ante una decisión de Machillo Ramírez que tiene preocupada a la afición rojinegra.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez va a fondo con una decisión que preocupa a los manudos.
A medida que la temporada avanza, cada vez queda más en claro que la Liga Deportiva Alajuelense se ha quedado corta con sus movimientos en el mercado de fichajes.

Obedeciendo a la idea de Óscar “Machillo” Ramírez de reconstruir al equipo en base al talento joven del Centro de Alto Rendimiento (CAR), la directiva solo aseguró los refuerzos de los laterales izquierdos John Paul Ruiz y Elián Quesada. Sin embargo, los juveniles aún no terminan de asentarse, y La Liga parece tener la misma base que finalizó la temporada anterior con las manos vacías.

Frente a todo el Morera Soto: la provocación de Marcel Hernández que hizo explotar a la afición de Alajuelense

Una realidad cada vez más evidente

El propio Machillo Ramírez llegó a reconocer en conferencia de prensa que la plantilla podría necesitar nuevos nombres: Estamos abiertos a más fichajes, no lo hemos cerrado. Carlos (Vela) y yo estamos en constante comunicación. Por la situación que se ha dado, tendría que ser un jugador consolidado, no alguien para probar“, advirtió el entrenador.

La caída del domingo ante el Club Sport Herediano no hizo más que dejar al desnudo esta realidad: Alajuelense necesita jerarquía, sobre todo en la delantera y el mediocampo. Falta contundencia a nivel ofensivo y un conductor que marque el rumbo del equipo.

Una vez más, Herediano acentuó la crisis de Alajuelense.

“Le están llevando jugadores y los descarta”

Pero mientras la necesidad de refuerzos es evidente, el DT rojinegro no parece convencido con los nombres que le acerca el gerente deportivo Carlos Vela. Según informó este lunes el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Carlos Vela le da perfiles al Macho y no le gustan. El Macho los pide públicamente, le están llevando jugadores de calidad, y los descarta“.

Una de esas opciones que habría quedado en el camino podría haber sido Mayron George, delantero legionario que ha quedado libre en Israel y que, sobre el papel, parecía una gran oportunidad para el fútbol nacional.

Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense: se conoce el motivo detrás de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

Cuesta, pero La Liga va a hacer dos movimientos más. Tiene dos plazas de extranjero disponible, ya que Tristán Demetrius y Raheem Cuellos están con la 21; creo que Machillo no los considera listos“, añadió Jiménez. Los próximos días serán clave para encontrar al refuerzo que logre pasar el filtro del entrenador y que devuelva la ilusión a una afición que empieza a perder la paciencia.

