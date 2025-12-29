“Nuevo refuerzo”: un rival directo de Alajuelense se queda con la joya de La Sele que Machillo Ramírez descartó

Dentro de la enorme variedad de juveniles prometedores que son fruto del Centro de Alto Rendimiento de Turrúcares, uno de los prospectos que más ilusión genera en Liga Deportiva Alajuelense es Jorge Morejón, delantero de 18 años y 1,78 metros de altura que es habitual en la Selección Sub-20 de Costa Rica.

A pesar de su potencial, el atacante solo ha disputado un partido con el primer equipo rojinegro y el último semestre lo pasó cedido en AD Sarchí, equipo satélite de la Liga en la segunda división nacional.

Con el final del Apertura 2025, Morejón regresó al club a definir su futuro, pero Óscar “Machillo” Ramírez determinó que aún no está listo para competir por un lugar en el plantel estelar. Por ello, la directiva resolvió que lo mejor para su desarrollo sería un nuevo préstamo, esta vez a un club de la máxima categoría.

Un salto a la Liga Promérica para demostrar

Se trata de Guadalupe FC, que este lunes hizo oficial la incorporación del cachorro manudo. “¡BIENVENIDO JORGE! El delantero Jorge Morejón se convierte en nuevo refuerzo de Guadalupe FC para el Clausura 2026. ¡Con todo!”, fue el mensaje con el que el Equipo de la Rosa anunció su arribo a San José.

El joven delantero podrá aprovechar esta oportunidad para ganar roce, continuidad y exposición en la máxima categoría del fútbol tico, donde deberá enfrentarse con el equipo que lo formó y sigue siendo dueño de su ficha.

El desafío en Guadalupe no será sencillo. El equipo que ahora dirige Mauricio Wright finalizó el Apertura 2025 igualado en la última posición de la fase regular junto a AD San Carlos, por lo que el objetivo para el Clausura 2026 será escapar de la zona baja y pelear por la permanencia.