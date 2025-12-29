Ganó todo en Alajuelense, salió por la puerta de atrás y ahora lo ponen en la órbita de Saprissa

La salida de Esteban Alvarado desató una crisis en Deportivo Saprissa. Con el retiro del experimentado guardameta, en Tibás se abrió una necesidad urgente: encontrar un arquero con jerarquía, experiencia y carácter para defender el marco más exigente del fútbol costarricense. En ese contexto, comenzaron a surgir nombres y uno de ellos ha generado ruido inmediato por todo lo que representa.

¿Quién es el ex Alajuelense que podría ir a Saprissa?

Según información revelada por La Voz Saprissista, Leonel Moreira apareció en la carpeta de opciones que analiza el club morado para reforzar la portería. El dato no pasó desapercibido, ya que se trata de un futbolista con un pasado muy fuerte ligado al eterno rival.

Moreira fue uno de los arqueros más ganadores de los últimos años en Liga Deportiva Alajuelense. Con la camiseta rojinegra levantó títulos de Liga, Recopa y Torneo de Copa, además de consagrarse campeón internacional con una Liga Concacaf y dos Copas Centroamericanas, convirtiéndose en una pieza clave de una etapa dorada para los manudos.

Sin embargo, su historia en Alajuela no tuvo un final feliz. A inicios del 2025, el club tomó la drástica decisión de rescindirle el contrato, luego de que internamente se le señalara como responsable de errores determinantes en una final perdida. La salida fue abrupta, sin homenajes y con un ambiente tenso que dejó heridas abiertas.

Leonel Moreira está en órbita de Saprissa.

Ahora, ese pasado vuelve a escena desde una vereda inesperada. La posibilidad de que Moreira llegue a Saprissa no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también despierta lecturas emocionales y simbólicas. Para muchos, sería una especie de revancha personal del arquero, vistiendo la camiseta del máximo rival tras haber salido “por la puerta de atrás” del club donde ganó todo.

Por ahora, desde Tibás no hay confirmación oficial, pero el solo hecho de que su nombre esté sobre la mesa ya sacude el mercado. Saprissa busca un líder bajo los tres palos y Leonel Moreira, con su recorrido, títulos y carácter, aparece como una opción que promete dar mucho de qué hablar si las gestiones avanzan.