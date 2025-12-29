“Ha sido muy importante”: Tomás Rodríguez rompe el silencio y explica el motivo oculto de su polémico fichaje con Saprissa

El mercado de fichajes en Costa Rica tuvo una de sus novelas más comentadas con Tomás Rodríguez como protagonista. Cuando todo parecía encaminado para que su carrera continuara en Sudamérica, un giro inesperado lo terminó llevando a Tibás, en una operación que generó debate, especulación y muchas preguntas entre los aficionados.

Durante varios días, el panameño estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Olimpia de Paraguay. El propio futbolista veía con buenos ojos ese destino, pero desde el Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha, ya tenían avanzado un acuerdo distinto. Finalmente, el Deportivo Saprissa cerró la operación y oficializó su llegada, desatando una fuerte polémica por cómo se resolvió la negociación.

Luego de su presentación como nuevo jugador morado, el atacante rompió el silencio y explicó qué fue lo que realmente lo convenció de vestir la camiseta del Monstruo. En entrevista con TV Máx, Tomás Rodríguez dejó claro que hubo un factor determinante detrás de su decisión.

¿Qué dijo Tomás Rodríguez sobre su llegada a Saprissa?

“Ha sido muy importante para mí llegar a un club grande como Saprissa. Espero seguir teniendo estos valores y esos deseos de seguir saliendo adelante”, expresó el delantero, visiblemente motivado por este nuevo desafío en su carrera.

Rodríguez no ocultó que el peso histórico del club tibaseño fue clave en su elección. “Sé que Saprissa es un club grande y ganador. Un club con muchos títulos y a nivel de Centroamérica un club muy importante. Para mí será un reto muy bonito porque no he tenido la oportunidad de ser campeón”, añadió.

¿Por qué eligió jugar en Saprissa?

Finalmente, el panameño reveló el motivo más profundo que inclinó la balanza a favor de los morados y que terminó por sepultar su llegada al Olimpia. “El deseo de salir campeón me animó a Saprissa. Ser campeón es una meta que tengo”, sentenció.

Con esas palabras, Tomás Rodríguez dejó en claro que su fichaje no fue solo una cuestión contractual, sino una apuesta personal por competir al máximo nivel y luchar por títulos, algo que espera comenzar a cumplir con el Deportivo Saprissa en este nuevo capítulo de su carrera.