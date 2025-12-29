“Alajuelense ya realizó una oferta”: desde la Liga se mueven por el futbolista que Machillo Ramírez pidió a gritos”

La Liga Deportiva Alajuelense no pierde tiempo tras consagrarse campeón nacional y ya comenzó a mover fichas pensando en el Clausura 2026. Con Óscar Ramírez al mando y luego de cortar una larga sequía, la Liga tiene claro que el desafío ahora pasa por mantener la base del plantel y reforzar posiciones clave para sostener el protagonismo tanto a nivel local como internacional.

En ese contexto, desde el cuerpo técnico han sido claros con las prioridades y una de ellas es retener a un futbolista que el propio Machillo considera fundamental en su idea de juego. Por eso, la dirigencia ya dio el primer paso formal.

¿Cuál es el futbolista al que Alajuelense le ofreció una renovación?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Alajuelense ya realizó una oferta de renovación a Jeison Lucumí, y actualmente las partes se encuentran trabajando para llegar a un acuerdo que permita su continuidad en el club rojinegro.

El volante ha sido una pieza importante en la rotación del equipo y su permanencia es vista como estratégica por el entrenador. Lo quiere como la base de la Liga pensando para un 2026 con mucha competencia.

Alajuelense quiere retener a Lucumí. (Foto: Kevin Jiménez)

Uno que se puede ir

Mientras tanto, la Liga también avanza en otros movimientos dentro de la planilla. En el caso de John Paul Ruiz, su salida está prácticamente definida: el mediocampista jugará a préstamo en Municipal Liberia. De acuerdo con la información, existe un acuerdo verbal entre los clubes y únicamente restan detalles administrativos y documentación para cerrar la operación.

Así, Alajuelense comienza a delinear su plantel para el próximo torneo, combinando renovaciones clave con salidas planificadas. Con Machillo Ramírez involucrado directamente en las decisiones deportivas, la Liga busca sostener el impulso del título y armar un equipo competitivo que vuelva a pelear por todo en 2026.