Machillo lo pidió como su delantero, Alajuelense negoció, pero fichará con otro grande de Centroamérica

La Liga Deportiva Alajuelense ya se mueve en el mercado de fichajes con la misión clara de reforzar su zona ofensiva tras conquistar el título nacional. Óscar “Machillo” Ramírez fue explícito en su pedido a la dirigencia: sumar un delantero con experiencia, que llegue listo para competir y elevar el nivel del plantel de cara al Clausura 2026 y los retos internacionales.

¿Cuál es el delantero que quería fichar Alajuelense?

En ese contexto, uno de los nombres que apareció con fuerza en la carpeta rojinegra fue el del uruguayo Rodrigo De Olivera, atacante de 31 años que actualmente milita en el Olancho FC de Honduras. El artillero viene de realizar una buena campaña y su cláusula de salida accesible lo convirtió rápidamente en una opción real para la Liga, que incluso llegó a entablar conversaciones por su fichaje.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse para que De Oliveira vistiera la rojinegra, la operación tomó un giro inesperado. Según informó Muro Alajuelense, la negociación comenzó a enfriarse en las últimas horas, al punto de quedar prácticamente descartada.

La razón es contundente: Motagua, uno de los clubes más grandes de Centroamérica, se movió con mayor rapidez y ya habría alcanzado un acuerdo total con el jugador, quien incluso podría firmar su contrato en las próximas horas. De confirmarse, el delantero uruguayo se convertirá en refuerzo del conjunto hondureño, dejando a Alajuelense sin el atacante que Machillo había señalado como prioridad.

De Olivera tiene avanzada su llegada a Motagua.

Ante este escenario, en la Liga ya dan por caída la opción De Olivera y continúan explorando nuevas alternativas ofensivas para cumplir con el pedido del cuerpo técnico.

El mercado recién comienza, pero el mensaje está claro: Alajuelense no se conforma con lo conseguido y buscará un ‘9’ que marque diferencias, aunque en esta ocasión el elegido terminará reforzando a otro grande de la región.