Sigue la limpieza en Herediano: Jafet Soto descarta de forma sorpresiva a una figura y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

El Club Sport Herediano continúa con una profunda reestructuración de su plantel luego de que se truncara el sueño del tricampeonato, y en las últimas horas se confirmó una decisión que tomó por sorpresa a muchos.

Bajo la dirección de su presidente, Jafet Soto, el equipo florense dejó fuera a una pieza importante, marcando así un nuevo capítulo en la limpieza que se lleva a cabo de cara al Torneo Clausura 2026.

¿Cuál es la figura que descartó Jafet Soto?

El futbolista que no seguirá en Herediano es Juan Luis Pérez, quien formó parte del plantel campeón del Torneo Clausura 2025. Pese a ese logro reciente con la camiseta rojiamarilla, el central tico-nicaragüense no entra en los planes del club para la próxima temporada.

Juan Luis Pérez – Herediano

“Informamos que Juan Luis Pérez no continuará como jugador del Club Sport Herediano. Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”, reza el comunicado que publicó la institución.

Un nuevo destino para Juan Luis Pérez

Según adelantó el periodista Kevin Jiménez, el zaguero de la Selección de Nicaragua continuará su carrera en Inter San Carlos, equipo que viene de consagrarse campeón de la Liga de Ascenso y que apunta con fuerza a lograr el ascenso a la máxima categoría.

Publicidad

Publicidad

ver también Festeja José Giacone: Jafet Soto concreta el regreso de una figura clave en el bicampeonato de Herediano

Sobre este escenario, el conjunto norteño ascenderá de manera directa si logra ganar el próximo torneo; de lo contrario, deberá disputar una gran final ante el campeón del siguiente semestre para definir el boleto a la máxima categoría del fútbol de Costa Rica.