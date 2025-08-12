En el ambiente rojinegro hay futbolistas que parecen estar siempre bajo la lupa. Cada error, cada jugada fallida, se magnifica entre la exigencia de la afición y la presión por los resultados. La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento donde el margen para equivocarse es mínimo, y eso golpea con más fuerza a los jóvenes que buscan consolidarse en el primer equipo.

En este escenario, uno de los ídolos históricos del club, Pablo Gabas, decidió salir en defensa de un jugador que, para muchos manudos, todavía no termina de convencer. Lo hizo en una entrevista para el programa Tiempo Extra Radio, donde no solo respaldó su trabajo, sino que se atrevió a catalogarlo como una de las grandes promesas de la institución.

¿Cuál es el futbolista que fue respaldado por Pablo Gabas?

Se trata de Aaron Suárez, volante zurdo que ha recibido críticas constantes en los últimos meses. Pablo Gabas fue claro en su mensaje: “El caso de Aaron Suárez, el chico intenta, va, la busca, la pierde, vuelve a intentar. Si estaría en una Liga con otros resultados, con títulos, la gente no iría en contra de él y tendrían empatía con él“.

El argentino naturalizado costarricense pidió paciencia y confianza para el joven: “Es un jugador joven, démosle una chance. Es zurdo, le pega bien, sabe sacarse hombres de encima, pero llegó en la época de la Liga que no era la indicada“.

Con estas palabras, Gabas dejó claro que, a pesar de las críticas, ve en Suárez cualidades que pueden marcar la diferencia en el futuro manudo, siempre y cuando reciba el respaldo necesario para crecer.

El centrocampista estuvo en la mirada de Herediano durante este mercado, pero desde la Liga no querían dejarlo ir gratis al club florense. Veremos si en este Apertura 2025 puede cumplir todas las expectativas que genera.