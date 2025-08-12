Es tendencia:
“No lo puedo negar”: el delantero que pidió el Machillo Ramírez tiene ofertas lejos de Alajuelense y el DT ya lo sabe

Machillo Ramírez tiene novedades en su plantilla para el Torneo Apertura 2025. Descubre todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El futuro de Doryan Rodríguez parece estar cada vez más ligado a la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez, ya que su agente aseguró que existe un 95% de posibilidades de que renueve contrato.

Sobre este escenario el deseo del delantero Doryan Rodríguez de seguir en el club de sus amores, al que ha apoyado desde niño, coloca a la Liga como su primera y principal opción.

El destino de Doryan Rodríguez en Alajuelense

El representante de Doryan reconoció que el delantero ha despertado el interés de varios clubes, tanto en Costa Rica como en el extranjero, incluyendo dos equipos de peso en Centroamérica que disputan la Copa Centroamericana y una institución destacada de la USL Championship.

No puedo negar que hay interés de clubes en Costa Rica, de dos clubes de jerarquía en Centroamérica, actualmente jugando Copa Centroamericana y un club importante de USL Championship por los servicios del futbolista, por sus características y su juventud”, comentó el representante de Doryan.

Doryan Rodríguez – Alajuelense
La visión del “Macho” Ramírez sobre el joven delantero

Óscar Ramírez aclaró que la ausencia del futbolista en las alineaciones no responde a una falta de interés, sino a un plan de proyección pensado para su desarrollo.

El técnico de Alajuelense describió a Doryan Rodríguez como un jugador con diagonales interesantes y características distintas a las de los delanteros que actualmente tienen protagonismo en el equipo.

