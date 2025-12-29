Es tendencia:
“Serán suspendidos”: Municipal recibe la sentencia que todos querían saber tras el escándalo con Antigua en El Trébol

Por Juan Fittipaldi

© Emisoras UnidasLos aficionados invadieron el terreno de juego.

El pasado sábado, El Trébol fue testigo de una serie de episodios violentos que recibieron el repudio de toda Guatemala. Una vez más la final de la Liga Nacional de Guatemala quedó manchada por peleas entre los mismos jugadores y la afición de Municipal.

Todo se inició cuando los futbolistas de Antigua GFC festejaron el título conseguido tras imponerse en el global por 2-1. Los jugadores del equipo escarlata reaccionaron con golpes, por los que fueron finalmente sancionados de cara al próximo campeonato.

Según informó el medio Pasión Roja, cuatro figuras de los Rojos recibieron dos fechas de suspensión por su accionar contra los jugadores del cuadro de los Panzas Verdes.

Los jugadores de Municipal que fueron sancionados tras el escándalo con Antigua

Estos son José Morales, José Mena, Jonathan Franco y Carlos Estrada. Todos deberán cumplir dos partidos de suspensión en las primeras jornadas del Clausura 2026, por lo que no podrán ser utilizados por Mario Acevedo en el debut que será el 21 de enero.

A estas suspensiones, hay que agregarle la sanción que sufrió Municipal por los disturbios de los aficionados. Por un partido no podrá jugar en El Trébol y tendrá que abonar una multa de 30 mil quetzales. Además, según informó ESPN, “deberá prohibir la entrada a los estadios por dos años” a los aficionados que identifique.

Justamente este lunes, después del escándalo, el equipo escarlata publicó un comunicado pronunciándose sobre lo sucedido el sábado. Municipal confesó que investigará a aquellos involucrados en los hechos violentos para “declararlos no gratos“.

