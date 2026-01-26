Guadalupe vs. Alajuelense: a qué hora y cómo ver el partido por la Fecha 5 del Clausura 2026 de Costa Rica

La Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se abre con un cruce que puede mover la tabla desde temprano: Guadalupe recibe a Liga Deportiva Alajuelense en el “Colleya” Fonseca, con los manudos todavía en modo “remontada” tras reponerse a la caída frente a Cartaginés y con la obligación de seguir sumando para no perder contacto con los puestos de arriba.

Del otro lado, Guadalupe busca estabilidad: ya demostró que puede competir (sumó puntos y también ganó), pero necesita encadenar resultados para no quedarse en la mitad baja en un torneo que, por calendario y formato, no permite demasiados baches.

ver también El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en Alajuelense tras la victoria ante San Carlos

¿Cuándo juegan Guadalupe vs. Alajuelense?

El partido entre Guadalupe y Alajuelense se disputará este martes 27 de enero de 2026, a las 6:00 pm, en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.

¿Dónde ver EN VIVO Guadalupe vs. Alajuelense?

En Costa Rica, el encuentro entre guadalupanos y manudos se podrá ver en directo por FUTV.

¿Cómo llega Guadalupe al duelo con Alajuelense?

El conjunto de Mauricio Wright llega con 4 puntos en 4 partidos y con una campaña que, hasta acá, combina un triunfo importante con golpes duros ante rivales directos:

Cartaginés 2-1 Guadalupe (Fecha 1)

Guadalupe 2-1 Liberia (Fecha 2)

Herediano 4-0 Guadalupe (Fecha 3)

Puntarenas 0-0 Guadalupe (Fecha 4)

Con ese panorama, abrir la Fecha 5 en casa aparece como una oportunidad para dar un golpe y, al mismo tiempo, tomar aire en la tabla.

Publicidad

Publicidad

ver también El primer mensaje de Malcom Pilone como refuerzo de Machillo Ramírez en Alajuelense: “En mi corazón”

¿Cómo llega Alajuelense para visitar a Guadalupe?

El equipo de Oscar “Machillo” Ramírez, por su parte, viene de conseguir su primer triunfo del torneo y ahora busca continuidad: suma 5 puntos en 4 fechas y necesita seguir recortando para no quedar condicionado demasiado pronto.

Alajuelense 2-2 Liberia (Fecha 1)

Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense (Fecha 2)

Cartaginés 1-0 Alajuelense (Fecha 3)

Alajuelense 1-0 San Carlos (Fecha 4)

Publicidad

En ese contexto, la visita del campeón a Guadalupe funciona como prueba de carácter: ganar lo metería definitivamente en la conversación alta; dejar puntos, en cambio, volvería a encender alarmas por el arranque.