El primer mensaje de Malcom Pilone como refuerzo de Machillo Ramírez en Alajuelense: “En mi corazón”

Tras ponerle punto final a su etapa en Liberia y ser anunciado como nuevo fichaje de Alajuelense, Malcom Pilone apareció en sus redes sociales con un mensaje emotivo.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Malcom Pilone aterriza en Alajuela.
© LDA.Malcom Pilone aterriza en Alajuela.

El sábado, Liga Deportiva Alajuelense oficializó un movimiento que los fanáticos rojinegros ya sabían que se venía. “El futbolista Malcom Pilone es nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense. El volante firmó por un año con el club. ¡Bienvenido León!”, fue el mensaje con el que los manudos presentaron al mediocampista argentino de 28 años, que llega como alternativa al fichaje frustrado del hondureño Jorge Álvarez.

Con su traslado a Alajuela, Malcom Pilone le pone punto final a una extensa etapa en Municipal Liberia. El volante había llegado al conjunto nicoyano en 2022, procedente de Asociación Deportiva Guanacasteca, y desde entonces se convirtió en una figura fundamental para el equipo.

Durante su ciclo con los Coyotes, Pilone acumuló 90 partidos oficiales, en los que aportó 6 goles y 6 asistencias, además de consolidarse como capitán durante el último semestre.

“Quedan para siempre en mi corazón”

Con toda esa historia sobre sus hombros, el ex Rosario Central apareció este domingo en su cuenta oficial de Instagram, ya oficializado como refuerzo para Óscar Ramírez, con un mensaje de despedida cargado de emoción hacia el club que fue su casa durante los últimos años.

Municipal Liberia fue mucho más que un equipo para mí. Fueron 3 años y medio de trabajo, esfuerzo y crecimiento personal y profesional. Llegué cuando este club soñaba con volver a primera división y hoy me voy con la satisfacción de haber sido parte de ese proceso y de ver al equipo consolidado, fuerte y competitivo. Gracias infinitas a los técnicos, directivos, compañeros y a la hinchada, que nunca dejó de apoyar y creer. Hoy tomo un nuevo camino, pero este club y su gente quedan para siempre en mi corazón. Gracias por todo”, escribió el ahora ex Liberia.

La despedida de Malcom Pilone (Instagram).

La despedida de Malcom Pilone (Instagram).

La sincera carta de despedida no tardó en emocionar a los fanáticos del equipo liberiano, al que ahora Pilone deberá enfrentar enfundado en el uniforme rojinegro. En los comentarios, entre mensajes de agradecimiento y buenos deseos, los hinchas de Alajuelense coparon la parada con palabras de bienvenida.

“Bienvenido al tricampeón de Centroamérica” y “Bienvenido a casa” fueron algunos de los mensajes más repetidos por los usuarios rojinegros, que ya empiezan a ilusionarse con el aporte del volante argentino en el esquema del Machillo Ramírez.

