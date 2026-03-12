Jorge Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen para el Mundial 2026: “Con mí país”

Jorge Serrano es uno de los tantos panameños que juegan en la Liga Nacional de Honduras. Actualmente, forma parte del Motagua, equipo con el que ya ha sido campeón, y en este Clausura 2026 busca repetirlo.

Desde la llegada de Javier López al Ciclón, ha perdido la titularidad, pero entrando desde el banquillo, también ha sabido aportar al equipo.

Luego de ganar 2-0 contra la UPNFM, con goles de Alejandro Reyes y Droopy Gómez, el panameño habló con la prensa hondureña y destacó varios temas.

Jorge Serrano se destapa en Honduras

Lo primero que respondió fue sobre la selección de Honduras y el nombramiento de un DT europeo, el español José Francisco Molina. “Puchulín” se atrevió a decir lo que pocos se animan a mencionar en el país catracho.

Serrano asegura que, tras tantas críticas que ha recibido Molina, los entrenadores europeos “te dan el fútbol moderno” y que los hondureños se dejan llevar mucho por la “garra”.

“Los técnicos europeos te dan ese fútbol moderno que uno quiere, y a veces uno se deja llevar mucho por la garra, pero creo que la técnica y el fútbol moderno se están llevando el elogio, y eso es lo que se está mostrando en las mejores selecciones. Esto le va a venir bien a Honduras, porque sé que tiene buenos jugadores con técnica y garra, así que pueden hacer las cosas bien.”

También envió un mensaje directo al entrenador Thomas Christiansen para el Mundial 2026. El extremo de Motagua sueña con estar en la selección de Panamá, pero sabe que es complicado.

“Este es mi sueño, volver para tener un lugar, pero mis compañeros están haciendo las cosas muy bien. Viene el Mundial y uno tiene que trabajar para siempre estar de pie, pero yo quiero lo mejor para ellos porque es mi patria, sea que esté o no esté, siempre estaré con mi país”.

En Motagua tiene pocos minutos: “Vengo de no tener tantos minutos, pero eso se resuelve con trabajo y haciendo las cosas bien durante la semana”.

El club es líder del Clausura 2026: “Es por la constancia y las ganas que tenemos en los partidos, y en los entrenamientos, donde nos exigimos mucho. El que juega lo hace bien y eso lleva a que el equipo compita.”