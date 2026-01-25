El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en Alajuelense tras la victoria ante San Carlos

El sábado, la Liga Deportiva Alajuelense derrotó por la mínima diferencia a la AD San Carlos y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, luego de tres partidos sin conocer el triunfo.

El resultado trajo alivio tras un inicio complejo, pero la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto estuvo lejos de ser ideal en lo individual para uno de los juveniles del plantel.

Creichel Pérez fue titular y disputó 77 minutos hasta ser reemplazado por decisión de Óscar Ramírez. El mediocampista de 21 años, que viene mostrando un rendimiento por debajo de lo esperado en este arranque del campeonato, recibió silbidos de una parte de la afición rojinegra al momento de dejar el campo.

Respaldo desde el vestuario rojinegro

Tras el partido, los referentes del camerino no tardaron en respaldar públicamente al juvenil. “Nos duele bastante porque es uno más de nosotros, pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de todos los compañeros y cuerpo técnico. Hay que estar cuando un compañero no tiene un momento bueno o tiene alguna diferencia con la afición”, declaró el guardameta Washington Ortega.

“A Creichel todo el equipo lo respalda; si bien es cierto que la afición tiene su derecho a dar su opinión, creo que él está haciendo esfuerzos muy grandes, tanto así que a veces hace de más. Eso demuestra que tiene hambre y quiere hacer bien las cosas, le respaldo que lo sigue intentando. Ya le va a llegar el momento”, añadió Aarón Salazar,

La respuesta de Creichel Pérez

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el propio Creichel reaccionó horas más tarde en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, el ex Carmelita compartió una frase contundente que puede leerse como una respuesta a los silbidos que recibió: “Esfuérzate y no te desanimes, porque tu esfuerzo tendrá recompensa.”

Así, el juvenil rojinegro deja en claro que agachará la cabeza y seguirá adelante, decidido a reencontrarse con la versión que lo llevó a ser una pieza determinante del Alajuelense de Machillo Ramírez que arrasó en el Apertura 2025, mientras el equipo busca consolidarse en el Clausura 2026 para volver a soñar con el bicampeonato.