“No es la pauta”: Eddie Hernández sorprende desde Honduras a Alajuelense por lo sucedido con LAFC y no da crédito a la Liga de Costa Rica

Salir del Municipal de Guatemala fue la mejor decisión que pudo tomar Eddie Hernández. El delantero vive un momento muy dulce y es el máximo goleador del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con Real España.

“El cañonero del Bajo Aguán” lleva 10 goles y se ubica en la cima de la tabla. Con 35 años, ha tomado un nuevo aire bajo el mando de Jeaustin Campos. Junto a Motagua, son líderes con 22 puntos.

Tras el triunfo ante Victoria (4-1), donde Eddie marcó un doblete, el atacante habló de lo que sucedió con Alajuelense en la Concachampions 2026.

Eddie Hernández sorprende a Alajuelense con lo que dice

Real España fue goleado en esa serie con un global de 7-1, y Hernández valoró el empate que sacaron los del “Machillo” Ramírez,asegurando que ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que les pasó a los hondureños.

“Nosotros no hicimos nuestro trabajo, las cosas no nos salieron bien y seguramente ellos (Alajuelense) replantearon ese partido, vieron la goleada que nos metieron y sabían que debían evitarlo. Son partidos muy diferentes. Si volvemos a jugar contra Los Ángeles acá, seguramente no nos van a golear. Podemos perder, sí, pero es muy complicado que nos vuelvan a meter un 6-1 como el resultado que se nos dio. Pero no creo que eso sea la pauta para decir que la Liga de Costa Rica es muy superior a la nuestra (Honduras)”, dijo el delantero de Real España.

Hernández no dio crédito a la idea de que la Liga de Costa Rica es superior a la de Honduras, a raíz de lo sucedido con Alajuelense.

Los Manudos tienen la oportunidad de eliminar a un grande de la MLS, y su gol de visitante les ayuda mucho para la vuelta que se jugará la próxima semana.