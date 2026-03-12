Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“No es la pauta”: Eddie Hernández sorprende desde Honduras a Alajuelense por lo sucedido con LAFC y no da crédito a la Liga de Costa Rica

Eddi Hernández, que vive un momento dulce en Honduras al ser el máximo goleador de la liga, habló de lo que sucedió con Alajuelense.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Eddie Hernández se refirió a Alajuelense luego de su empate 1-1 ante LAFC.
© La PrensaEddie Hernández se refirió a Alajuelense luego de su empate 1-1 ante LAFC.

Salir del Municipal de Guatemala fue la mejor decisión que pudo tomar Eddie Hernández. El delantero vive un momento muy dulce y es el máximo goleador del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con Real España.

“El cañonero del Bajo Aguán” lleva 10 goles y se ubica en la cima de la tabla. Con 35 años, ha tomado un nuevo aire bajo el mando de Jeaustin Campos. Junto a Motagua, son líderes con 22 puntos.

Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras en la Concachampions

ver también

Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras en la Concachampions

Tras el triunfo ante Victoria (4-1), donde Eddie marcó un doblete, el atacante habló de lo que sucedió con Alajuelense en la Concachampions 2026.

Eddie Hernández sorprende a Alajuelense con lo que dice

Real España fue goleado en esa serie con un global de 7-1, y Hernández valoró el empate que sacaron los del Machillo” Ramírez,asegurando que ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que les pasó a los hondureños.

“Nosotros no hicimos nuestro trabajo, las cosas no nos salieron bien y seguramente ellos (Alajuelense) replantearon ese partido, vieron la goleada que nos metieron y sabían que debían evitarlo. Son partidos muy diferentes. Si volvemos a jugar contra Los Ángeles acá, seguramente no nos van a golear. Podemos perder, sí, pero es muy complicado que nos vuelvan a meter un 6-1 como el resultado que se nos dio. Pero no creo que eso sea la pauta para decir que la Liga de Costa Rica es muy superior a la nuestra (Honduras)”, dijo el delantero de Real España.

Thibaut Courtois pulveriza a José Francisco Molina y sorprende a toda Honduras tras lo que hizo con Real Madrid en la Champions League

ver también

Thibaut Courtois pulveriza a José Francisco Molina y sorprende a toda Honduras tras lo que hizo con Real Madrid en la Champions League

Hernández no dio crédito a la idea de que la Liga de Costa Rica es superior a la de Honduras, a raíz de lo sucedido con Alajuelense.

Publicidad

Los Manudos tienen la oportunidad de eliminar a un grande de la MLS, y su gol de visitante les ayuda mucho para la vuelta que se jugará la próxima semana.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Eddie Hérnandez sentencia José Francisco Molina y pide que lo convoque para Honduras
Honduras

Eddie Hérnandez sentencia José Francisco Molina y pide que lo convoque para Honduras

Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande
Honduras

Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande

Viene de un grande de Centroamérica: Jeaustin Campos y el fichaje que nadie esperaba
Honduras

Viene de un grande de Centroamérica: Jeaustin Campos y el fichaje que nadie esperaba

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen
Honduras

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo