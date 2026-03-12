“Que voltee a ver”: Jorge Aparicio le hace a Luis Fernando Tena la crítica que pocos se animan y lo expone en Guatemala

La Selección de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena se prepara para disputar un amistoso ante Argelia durante la fecha FIFA de marzo, en un encuentro programado para el viernes 27 en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.

De cara a ese viaje a Europa, en los próximos días se dará a conocer la convocatoria oficial, aunque trascendió que no habría jugadores de Xelajú MC en la nómina. Ante este escenario, Jorge Aparicio expresó su inconformidad.

¿Qué crítica le hizo Jorge Aparicio a Luis Fernando Tena en Guatemala?

Extraoficialmente, según ESPN, no habrá ningún jugador de Xelajú MC en la convocatoria de la Selección de Guatemala, situación que generó la reacción del mediocampista Jorge Aparicio.

Jorge Aparicio con Deportivo Xelajú

Jorge Aparicio no se guardó nada y dejó ver su inconformidad ante la posibilidad de que ningún jugador de Xelajú MC aparezca en la convocatoria de la Selección de Guatemala.

“Siempre a la Selección de Guatemala le deseo lo mejor. Al cuerpo técnico puedo hacerle la sugerencia que voltee a ver más al occidente o a otros lugares del país porque considero que hay jugadores pasando un buen momento“, compartió Jorge Aparicio para ESPN.

Jorge Aparicio con la Selección de Guatemala / Foto: Esteban Biba

“Al final de cuentas son partidos amistosos para darle oportunidades a jugadores que se muestren, entendiendo que hay equipos que son la gran base de la selección que no están pasando un bueno momento y eso significa que los jugadores no están en su mejor momento“, finalizó.

¿Cuándo fue el ultimo partido de Jorge Aparicio con la Selección de Guatemala?

El mediocampista Jorge Aparicio disputó su último partido con la Selección de Guatemala en julio de 2024, cuando la Bicolor enfrentó a Selección de El Salvador. Aquel encuentro terminó con derrota 0-1 en el Dignity Health Sports Park, compromiso en el que Aparicio incluso portó el gafete de capitán.

