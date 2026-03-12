Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Que voltee a ver”: Jorge Aparicio le hace a Luis Fernando Tena la crítica que pocos se animan y lo expone en Guatemala

Jorge Aparicio lanzó una crítica a Luis Fernando Tena en Guatemala que nadie esperaba. Descubre lo que dijo el jugador de Xelajú.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jorge Aparicio expone a Luis Fernando Tena en Guatemala
© Selección de GuatemalaJorge Aparicio expone a Luis Fernando Tena en Guatemala

La Selección de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena se prepara para disputar un amistoso ante Argelia durante la fecha FIFA de marzo, en un encuentro programado para el viernes 27 en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.

De cara a ese viaje a Europa, en los próximos días se dará a conocer la convocatoria oficial, aunque trascendió que no habría jugadores de Xelajú MC en la nómina. Ante este escenario, Jorge Aparicio expresó su inconformidad.

Convocado sorpresa: Luis Fernando Tena volverá a llamar a este jugador en Guatemala para los amistosos con Argelia y Perú

ver también

Convocado sorpresa: Luis Fernando Tena volverá a llamar a este jugador en Guatemala para los amistosos con Argelia y Perú

¿Qué crítica le hizo Jorge Aparicio a Luis Fernando Tena en Guatemala?

Extraoficialmente, según ESPN, no habrá ningún jugador de Xelajú MC en la convocatoria de la Selección de Guatemala, situación que generó la reacción del mediocampista Jorge Aparicio.

Jorge Aparicio hace petición a cuerpo técnico y directiva de Xelajú MC para la Copa Centroamericana - ESPN
Jorge Aparicio con Deportivo Xelajú

Jorge Aparicio no se guardó nada y dejó ver su inconformidad ante la posibilidad de que ningún jugador de Xelajú MC aparezca en la convocatoria de la Selección de Guatemala.

“Siempre a la Selección de Guatemala le deseo lo mejor. Al cuerpo técnico puedo hacerle la sugerencia que voltee a ver más al occidente o a otros lugares del país porque considero que hay jugadores pasando un buen momento“, compartió Jorge Aparicio para ESPN.

Publicidad
Jorge Aparicio con la Selección de Guatemala / Foto: Esteban Biba

Jorge Aparicio con la Selección de Guatemala / Foto: Esteban Biba

Al final de cuentas son partidos amistosos para darle oportunidades a jugadores que se muestren, entendiendo que hay equipos que son la gran base de la selección que no están pasando un bueno momento y eso significa que los jugadores no están en su mejor momento“, finalizó.

Publicidad

¿Cuándo fue el ultimo partido de Jorge Aparicio con la Selección de Guatemala?

El mediocampista Jorge Aparicio disputó su último partido con la Selección de Guatemala en julio de 2024, cuando la Bicolor enfrentó a Selección de El Salvador. Aquel encuentro terminó con derrota 0-1 en el Dignity Health Sports Park, compromiso en el que Aparicio incluso portó el gafete de capitán.

Datos claves

  • Aparicio criticó la posible ausencia de jugadores de Xelajú MC en la convocatoria de Guatemala y pidió al cuerpo técnico mirar más hacia el occidente del país.
  • Defendió el buen momento de varios futbolistas, al señalar que estos amistosos deberían servir para darle oportunidad a jugadores que vienen destacando.
  • Su último partido con Guatemala fue en julio de 2024, en la derrota 0-1 ante El Salvador, duelo en el que además llevó el gafete de capitán.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Yanes no llega solo: Guatemala sumaría un refuerzo de Liga MX que ya "aceptó la convocatoria"
Guatemala

Yanes no llega solo: Guatemala sumaría un refuerzo de Liga MX que ya "aceptó la convocatoria"

Luis Fernando Tena volverá a llamar a este jugador en Guatemala
Guatemala

Luis Fernando Tena volverá a llamar a este jugador en Guatemala

Tena le baja el pulgar a una figura de la Liga Nacional
Guatemala

Tena le baja el pulgar a una figura de la Liga Nacional

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen
Honduras

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo