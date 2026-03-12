Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: mundialista con La Sele confesó cuál es el equipo de sus amores

Tras haber tenido un paso por La Sele no dudó en decidir por cuál equipo es hincha de corazón en Costa Rica.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Mundialista con La Sele eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano
© Selección Costa RicaMundialista con La Sele eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano

Un futbolista que defendió la camiseta de la Selección de Costa Rica y que incluso disputó una Copa del Mundo sorprendió recientemente al revelar cuál es el club que realmente lleva en el corazón.

Aunque durante su carrera se desarrolló en el exterior, en su momento decidió tomar postura entre Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y CS Herediano. De manera contundente el exjugador confesó sin rodeos cuál de estos equipos despierta sus mayores sentimientos.

Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions 2026

ver también

Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions 2026

Rodney Wallace eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano

El exmundialista Rodney Wallace siguió de cerca el duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC desde el BMO Stadium, donde fue testigo del empate 1-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante el partido, Rodney Wallace compartió una historia en Instagram en la que se observaba a Celso Borges y Joel Campbell realizando el calentamiento previo a ingresar al campo.

En la publicación, el exjugador también etiquetó a Rónald Matarrita y a la cuenta oficial de Alajuelense, acompañando la imagen con un mensaje que dejó clara su afinidad con el club rojinegro: “Ustedes saben que soy manudo a full”.

Rodney Wallace presenció el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Rodney Wallace presenció el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium / IG Rodney Wallace
Publicidad

De esta manera, Rodney Wallace volvió a dejar claro el cariño que siente por Liga Deportiva Alajuelense, club del que se ha declarado seguidor desde hace varios años.

Incluso en su momento surgieron rumores sobre una posible llegada del exmundialista al conjunto rojinegro, aunque esas versiones nunca llegaron a concretarse y Wallace no terminó vistiendo oficialmente la camiseta manuda.

Publicidad

Rodney Wallace con La Sele

Rodney Wallace actualmente en el mundo de la comunicación y el análisis deportivo, también tuvo participación con la Selección de Costa Rica. A lo largo de su paso por la selección nacional disputó 32 partidos, anotó 4 goles y registró 2 asistencias

Tico Rodney Wallace se retira del fútbol a sus 31 años
Rodney Wallace con la Selección de Costa Rica / Getty
Publicidad

Además, Wallace formó parte de la delegación que representó al país en el Mundial de Rusia 2018, donde sumó un partido con el combinado costarricense.

Datos claves

  • Rodney Wallace estuvo presente en el BMO Stadium para presenciar el empate 1-1 entre Los Angeles FC y Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
  • Durante el encuentro, el exjugador publicó una historia en Instagram en la que dejó clara su afinidad con Alajuelense con el mensaje: “Ustedes saben que soy manudo a full.”
  • En la publicación también etiquetó a futbolistas del equipo rojinegro como Celso Borges, Joel Campbell y Rónald Matarrita, quienes aparecían calentando antes de ingresar al campo.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Le dieron dinero sin firmar”: Herediano no puede creer lo que filtraron de Getsel Montes en Honduras
Honduras

“Le dieron dinero sin firmar”: Herediano no puede creer lo que filtraron de Getsel Montes en Honduras

Herediano despide a su DT y confirma la llegada de un reemplazante en pleno Clausura 2026
Costa Rica

Herediano despide a su DT y confirma la llegada de un reemplazante en pleno Clausura 2026

Doping y castigo: figuras de LDA y Herediano marcadas por el escándalo
Costa Rica

Doping y castigo: figuras de LDA y Herediano marcadas por el escándalo

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen
Honduras

Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo