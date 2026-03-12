Eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: mundialista con La Sele confesó cuál es el equipo de sus amores

Un futbolista que defendió la camiseta de la Selección de Costa Rica y que incluso disputó una Copa del Mundo sorprendió recientemente al revelar cuál es el club que realmente lleva en el corazón.

Aunque durante su carrera se desarrolló en el exterior, en su momento decidió tomar postura entre Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y CS Herediano. De manera contundente el exjugador confesó sin rodeos cuál de estos equipos despierta sus mayores sentimientos.

Rodney Wallace eligió entre Saprissa, Alajuelense y Herediano

El exmundialista Rodney Wallace siguió de cerca el duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC desde el BMO Stadium, donde fue testigo del empate 1-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante el partido, Rodney Wallace compartió una historia en Instagram en la que se observaba a Celso Borges y Joel Campbell realizando el calentamiento previo a ingresar al campo.

En la publicación, el exjugador también etiquetó a Rónald Matarrita y a la cuenta oficial de Alajuelense, acompañando la imagen con un mensaje que dejó clara su afinidad con el club rojinegro: “Ustedes saben que soy manudo a full”.

Rodney Wallace presenció el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense en el BMO Stadium / IG Rodney Wallace

De esta manera, Rodney Wallace volvió a dejar claro el cariño que siente por Liga Deportiva Alajuelense, club del que se ha declarado seguidor desde hace varios años.

Incluso en su momento surgieron rumores sobre una posible llegada del exmundialista al conjunto rojinegro, aunque esas versiones nunca llegaron a concretarse y Wallace no terminó vistiendo oficialmente la camiseta manuda.

Rodney Wallace con La Sele

Rodney Wallace actualmente en el mundo de la comunicación y el análisis deportivo, también tuvo participación con la Selección de Costa Rica. A lo largo de su paso por la selección nacional disputó 32 partidos, anotó 4 goles y registró 2 asistencias

Rodney Wallace con la Selección de Costa Rica / Getty

Además, Wallace formó parte de la delegación que representó al país en el Mundial de Rusia 2018, donde sumó un partido con el combinado costarricense.

