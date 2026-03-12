Fernando Batista convocó a un descarte de Alajuelense: revelan otra sorpresa en su primera nómina como DT de La Sele

Fernando Batista asume un nuevo reto ante la Selección de Costa Rica luego de que no se pudiera conseguir el objetivo camino al Mundial de 2026 de la mano del Piojo Herrera. En esta ocasión los ticos decidieron darle la mano al DT argentino.

Ya mismo la Selección de Costa Rica se prepara para retomar su actividad con una doble jornada de partidos amistosos programados para finales de marzo.

Recordemos que el conjunto que ahora estará al mando del Bocha Batista enfrentará a Selección de Jordania el 27 de marzo y posteriormente a Selección de Irán el 31 del mismo mes. Sin embargo, una sorpresa apareció en la convocatoria ya que fue un descarte de Alajuelense en su momento.

ver también “Confío mucho en ellos”: Fernando Batista adelanta los dos refuerzos que llegarán a La Sele tras la fecha FIFA

¿Quién es la sorpresa en la convocatoria del Bocha Batista tras ser descartado en Alajuelense?

Se trata de Doryan Rodríguez, delantero de Puntarenas FC, cuyo llamado destaca como una de las principales novedades en ataque, pese a haber sido descartado en Alajuelense

Con la camiseta del Puntarenas, Doryan Rodríguez suma 24 partidos disputados, 8 goles y 2 asistencias, números que reflejan su peso en el frente de ataque y su capacidad para influir directamente en el marcador.

Recordemos que en 2025 Doryan Rodríguez en su momento el único deseo que tenía era de continuar en Alajuelense, si embargo, no terminó recibiendo las oportunidades requeridas bajo las órdenes del Machillo Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Doryan Rodríguez – Puntarenas FC

Con Alajuelense llegó a disputar 104 partidos, marcando 21 goles y repartiendo 4 asistencias. Sin embargo, todos sus focos se encuentran en Puntarenas y ahora también en ser parte de la Selección de Costa Rica en esta nueva era.

Publicidad

¿Qué piensan desde Puntarenas sobre Doryan Rodríguez?

César Alpízar fue contundente al referirse a Doryan Rodríguez y dejó claro que su convocatoria a la Selección es un premio al potencial y al crecimiento que ha mostrado el delantero en Puntarenas FC

Publicidad

“Es un muchacho con potencial; si se le orienta bien, puede ayudarnos bastante. Nosotros vamos a tener una baja sensible y es la de él, pero no me molesta que vaya a la Selección. Es un premio hasta para uno como entrenador que la Selección se fije en un jugador que uno dirige”, comentó para La Nación César Alpízar, entrenador de Puntarenas.

Publicidad

Datos claves