Pese a su supuesto acuerdo en España y un pasado conflictivo en Alajuelense, Fernán Faerron se muestra abierto a negociar.

Este sábado por la noche, el periodista Kevin Jiménez sorprendió a sus seguidores al realizar una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde amplió los detalles sobre la situación de Fernán Faerron en el actual mercado de fichajes.

El comunicador afirmó que el zaguero no vería con malos ojos la posibilidad de regresar a Liga Deportiva Alajuelense, una revelación que impacta fuertemente a los aficionados por dos motivos.

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Primero, el propio Faerron había asegurado recientemente que su futuro, tras disputar el Torneo Clausura 2026 con el Club Sport Cartaginés, estaba en Europa, ya que tenía un contrato pactado con un club de la Segunda División de España. Y segundo, no es ningún secreto que la relación entre el futbolista y la institución manuda había terminado en términos muy tensos durante su primera etapa.

La urgencia de la Liga

La necesidad del equipo que dirige Ismael Rescalvo de sumar jerarquía en la parte baja es absoluta, y las puertas se van cerrando. “La Liga está desesperado por centrales, no encuentra centrales. Le ha mandado tres ofertas a Liberia, le ha ofrecido dos jugadores por Yeison Molina y Liberia dice no, no lo vamos a soltar”, comenzó repasando Jiménez en su directo.

Ante la negativa de los Coyotes, las opciones de Alajuelense en el mercado se han reducido drásticamente. Julio Cascante continúa siendo una alternativa en la carpeta de la gerencia, aclaró el periodista, pero su alto costo salarial lo aleja de las posibilidades inmediatas.

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Ante la falta de variantes de jerarquía, el nombre del defensor de 25 años cobra sentido. “Faerron parte como una opción. Ya le hicieron consultas a su entorno. Faerron estaría dispuesto a volver… Ya no es descabellado”, aseguró Jiménez.

“No está ni acordado ni nada, pero empieza a ser una posibilidad. Que vaya a llegar, no sé. Yo hoy lo veo mucho más posible que ayer. Si usted no ficha a Faerron, ¿a quién ficha?”, añadió el especialista en el mercado de pases. A pesar del acercamiento y la supuesta anuencia del jugador, el acuerdo todavía tiene un largo camino por recorrer.

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Faerron vuelve a aparecer en la órbita rojinegra (LDA).

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Los obstáculos de la negociación

En caso de que las negociaciones avancen de un simple sondeo a algo concreto, la directiva tendrá que evaluar cómo asimilan los referentes del camerino este posible regreso, dado el pasado conflictivo del zaguero.

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Todo esto sin descartar a la competencia directa, ya que en la Vieja Metrópoli aún no tiran la toalla. “Cartago quiere retenerlo también. La Liga no ha presentado ninguna oferta oficial, pero sí sondeos. Faerron está en carpeta”, reiteró Jiménez. Los próximos días y semanas serán claves para definir si el Morera Soto vuelve a ser su casa.

En síntesis

Fernán Faerron estaría dispuesto a regresar a Alajuelense, a pesar de que se daba por un hecho su salida rumbo a la Segunda División de España tras dejar Cartaginés.

La Liga buscó a Faerron debido a que Liberia rechazó tres ofertas formales (que incluían el trueque de dos futbolistas) por Yeison Molina.

De momento no existe una oferta formal, pero Alajuelense ya consultó al entorno del defensor.

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