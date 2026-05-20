Alajuelense se despide del fichaje internacional que más necesitaba Ismael Rescalvo: “Está caído”

El mercado de fichajes le trae a Alajuelense un contratiempo en una posición clave para el proyecto de Ismael Rescalvo.

La derrota en el Clausura 2026 todavía deja secuelas en Liga Deportiva Alajuelense, donde la directiva y el cuerpo técnico consideran necesaria una reestructuración del plantel.

En ese proceso, Ismael Rescalvo busca incorporar futbolistas que le den un nuevo impulso al equipo para no cometer los mismos errores recientes.

Por su recorrido y experiencia en defensa, Julio Cascante aparecía como una alternativa atractiva para reforzar la zona baja manuda. Aun así, las negociaciones no habrían prosperado y su llegada al club luce complicada.

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Fichaje de Julio Cascante con Alajuelense está caído

Según explicó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva, la negociación entre Julio Cascante y Alajuelense estaría prácticamente caída debido a diferencias salariales.

“La conversación de Julio Cascante con Alajuelense está caída por un tema salarial. Porque Cascante cobra bastante, no hay siquiera una proximidad en el tema salarial“, aseveró Anthony Porras.

El periodista aseguró que el defensor maneja un salario elevado y que la brecha económica con lo que se paga en Costa Rica hace muy complicada la posibilidad de cerrar un acuerdo.

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“Venir aquí no es fácil porque se quedan sorprendidos con lo que se paga aquí en Costa Rica; es muy poco, es mucha la diferencia“, compartió el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

Datos claves

La conversación entre Julio Cascante y Alajuelense estaría caída por un tema salarial.

por un tema salarial. Según Anthony Porras, el defensor cobra bastante , lo que dificulta un acuerdo con el club manudo.

, lo que dificulta un acuerdo con el club manudo. El periodista explicó que la diferencia entre su salario y lo que se paga en Costa Rica es muy grande, por lo que su llegada no estaría cerca.