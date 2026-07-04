Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde se juega la revancha de Qatar 2022

Kylian Mbappé resolvió el cruce ante Paraguay con un penal y ahora el equipo de Didier Deschamps enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia sufrió más de lo previsto, pero volvió a meterse entre los ocho mejores del mundo. El equipo de Didier Deschamps superó 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido trabado, de mucho roce y con pocas situaciones claras. La diferencia llegó desde los doce pasos: Kylian Mbappé ejecutó el penal que terminó rompiendo la resistencia de la Albirroja.

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Los guaraníes sostuvieron el empate durante buena parte del partido, pero terminaron pagando caro un error dentro del área. Francia, que venía de una goleada ante Suecia en la ronda anterior, no tuvo una noche cómoda en Filadelfia, aunque le alcanzó con la jerarquía de Mbappé para avanzar. Ahora se le viene otro cruce durísimo: Marruecos, el rival al que eliminó en las semifinales de Qatar 2022.

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Cuándo y dónde se juega Francia vs. Marruecos

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará el jueves 9 de julio en el Boston Stadium de Foxborough, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.

Marruecos llega a esta instancia después de vencer 3-0 a Canadá en Houston, con una actuación sólida en el complemento que le permitió meterse por segunda vez consecutiva entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.

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Francia y Paraguay volverán a verse las caras en Boston (Getty Images).

La revancha de Qatar 2022

El cruce tiene un antecedente muy pesado: la semifinal del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y cortó el sueño del primer seleccionado africano que había llegado a esa instancia.

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Cuatro años después, el destino vuelve a ponerlos frente a frente, pero esta vez en cuartos de final y con un Marruecos que llega con sed de revancha. Para Francia, será otra prueba de candidatura después de un triunfo ajustado ante Paraguay.