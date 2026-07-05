Brasil vs. Noruega: mientras Vinícius gana más de 20 millones de dólares, este es el salario de Erling Haaland

Brasil y Noruega se miden por un boleto a los 4tos final del Mundial 2026 con un duelo muy atractivo que involucra a Haaland vs Vinicius.

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 presentan uno de los enfrentamientos más atractivos del planeta: la Noruega de Erling Haaland contra el Brasil de Vinícius Júnior.

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El New York New Jersey Stadium será el escenario donde estas dos potencias futbolísticas y económicas se jugarán la vida en el torneo. Además del boleto a cuartos, el partido define un mano a mano clave por la Bota de Oro.

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Fuera de la cancha, la diferencia en sus contratos de clubes y patrocinios refleja el estatus de superestrellas mundiales que ostentan en el Manchester City y el Real Madrid.

¿Quién gana más entre Erling Haaland y Vinicius?

El atacante noruego percibe un salario base en Inglaterra de £27.3 millones anuales (aproximadamente €31.8 millones o $36 millones de dólares), lo que se traduce en unas £525,000 semanales. No obstante, al sumar sus lucrativos bonos por rendimiento (títulos y goles) y convenios comerciales, sus ganancias anuales reales escalan hasta una cifra estimada entre €45 millones y €50 millones.

Erling Haaland es la referencia máxima de Noruega. Foto: Getty Images

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Por su parte, el extremo brasileño cuenta con un salario bruto de $20.8 millones de euros por temporada con el club blanco (cerca de $10 millones de euros netos libres de impuestos). Con un contrato asegurado hasta junio de 2027, el “7” complementa sus finanzas con ingresos de alto perfil gracias a marcas comerciales globales como Nike.

Ambos delanteros están respondiendo a las expectativas de sus países y se encuentran en la cima de la tabla de goleo del certamen, acechando los puestos de privilegio

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Erling Haalandregistra 5 goles. El ‘Androide’ debutó con un doblete ante Irak, repitió la dosis contra Senegal y anotó el gol decisivo frente a Costa de Marfil para clasificar a su país.

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En el caso de Vinicus, lleva 4 goles. El jugador del Real Madrid rompió con las críticas históricas marcando en los tres partidos de la fase de grupos (Haití, Marruecos y un doblete frente a Escocia), emulando la hazaña de leyendas como Ronaldo y Rivaldo en 2002.

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Vinicius está haciendo el mejor Mundial de su carrera con Brasil. Foto: Getty Images

En resumen

El cruce de octavos de final entre Brasil y Noruega será un duelo directo por la Bota de Oro del Mundial 2026, enfrentando a Erling Haaland (5 goles) contra Vinícius Júnior (4 goles).

Haaland aporta la máxima contundencia en el área para hacer competir a la selección noruega, mientras que Vinícius es el motor del desequilibrio y la electricidad en el ataque de la ‘Canarinha’.

Fuera de la cancha se cruzan dos de los futbolistas mejor pagados del planeta; Haaland genera entre €45 y €50 millones anuales en el Manchester City (con bonos), mientras que Vinícius percibe €20.8 millones brutos en el Real Madrid, además de sus millonarios acuerdos de patrocinio.