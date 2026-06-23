Desde el portero uruguayo hasta el de Cabo Verde, pasando por el interés de Fernán Faerron, las noticias no paran en Alajuelense.

El Mundial 2026 avanza pero eso no detiene la usina noticiosa en torno a la Liga Deportiva Alajuelense, que se sigue preparando de cara a lo que será el Apertura 2026 de la mano de Ismael Rescalvo, el DT debutante.

En ese sentido, en las últimas horas urgieron algunas novedades no sólo en cuanto al mercado de fichajes y el posible interés por Fernán Faerron, sino también de la mano de Washington Ortega, su conexión con la Copa del Mundo y el mismísimo Vozinha, el portero sensación del campeonato que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

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Washington Ortega responde a la comparación con Fernando Muslera

Si hay un jugador que está muy metido siguiendo todos los acontecimientos del Mundial 2026, ese es Washington Ortega. El portero uruguayo de Alajuelense vive y sufre de la mano de su selección, que está peleando por superar la fase de grupos y que viene de empatar ante Cabo Verde 2-2, un resultado que le complicó el panorama a la Celeste.

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En ese partido, Fernando Muslera cometió un error en uno de los goles rivales y tuvo una pobre respuesta en el otro tanto, algo que le valió las críticas de muchísimos aficionados, que a la vez señalan a Marcelo Bielsa como el culpable de este mal momento de Uruguay.

Fue a raíz de esto que el comunicador, influencer e hincha de Alajuelense Oscar Araya, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que aseguró que “a día de hoy sin fanatismo, Washington Ortega no tiene nada que envidiarle a Fernando Muslera”. Un comentario que fue respondido por el propio Ortega: “No te hagas putear al pedo”, le dijo el guardameta de Alajuelense.

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El futuro indefinido de Fernán Faerron

El próximo paso en la carrera del defensor costarricense Fernán Faerron sigue siendo una incógnita que mantiene a la expectativa tanto al Club Sport Cartaginés como a Alajuelense. Aunque el propio jugador había indicado tener un precontrato en España sujeto a si su equipo ascendía a primera división, el reciente ascenso del Málaga C.F. no ha traído aún la confirmación oficial sobre su salto a Europa.

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Ante la falta de noticias sobre su pase internacional, cobra fuerza la posibilidad de que el defensor decida quedarse en Costa Rica. Alajuelense sigue muy de cerca esta situación, ya que el equipo dirigido por Ismael Rescalvo enfrenta múltiples lesiones en su zona defensiva y ven en Faerron a un refuerzo ideal para consolidar la zaga.

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La puerta de Alajuelense parece no estar cerrada del todo para Faerron.

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La conexión de Vozinha con Alajuelense

El veterano guardameta de Cabo Verde, Vozinha, quien destacó en el Mundial 2026 tras un empate sin goles ante España, comparte una particular conexión con Roan Wilson, el inminente nuevo fichaje de Liga Deportiva Alajuelense. Ambos jugadores fueron compañeros en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, donde acumularon más de 1.700 minutos jugando juntos en la cancha.

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Esta coincidencia llama la atención en el entorno rojinegro, ya que Wilson se encuentra actualmente realizando pruebas físicas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para unirse al equipo tras quedar libre en Europa. Por su parte, Vozinha no solo brilló en lo deportivo durante el Mundial, sino que protagonizó una historia viral cuando, gracias a gestiones políticas internacionales, logró que su madre consiguiera una visa a tiempo para verlo atajar contra Uruguay en Miami.

Vozinha sorprende al liguismo.

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En síntesis